Krzysztof Krawczyk nie żyje. W tym roku miał odebrać Złotego Fryderyka

Informację o śmierci Krzysztofa Krawczyka przekazał Andrzej Kosmala, jego wieloletni menedżer.

Krzysztof Krawczyk został laureatem Złotego Fryderyka 2021 AKPA

Urodzony 8 września 1946 r. w Katowicach Krzysztof Krawczyk zadebiutował w 1963 r. w zespole Trubadurzy. Po 10 latach rozpoczął karierę solową.

W latach 70. wylansował m.in. przeboje "Jak minął dzień" ( posłuchaj! ), "Parostatek" ( posłuchaj! ) i "Pamiętam ciebie z tamtych lat" ( sprawdź! ).

Na początku lat 80. Krawczyk wyjechał na pięć lat do Stanów Zjednoczonych, gdzie koncertował w klubach Chicago i Las Vegas. Po powrocie do kraju w 1988 r. miał poważny wypadek samochodowy, co zmusiło go do wycofania się na pewien czas z życia artystycznego. Na początku lat 90. wrócił na krótko do USA, by nagrać w Nashville płytę "Eastern Country Album". W połowie lat 90. wrócił na stałe do Polski.



W 2000 r. Krawczyk wystąpił przed papieżem na Placu Świętego Piotra. W tym samym roku spotkał się z urodzonym w Sarajewie kompozytorem Goranem Bregoviciem, z którym nagrał przebojową płytę "Daj mi drugie życie" (2001).

W 2002 r. ukazał się album Krawczyka "Bo marzę i śnię", a w kolejnych latach - m.in. "To, co w życiu ważne" (2004), "Tacy samotni" (2006) i "Nigdy nie jest za późno" (2009).

W październiku 2020 r. do sklepów trafił ostatni album "Horyzont" ( posłuchaj! ).

Od marca 2020 r. piosenkarz praktycznie nie opuszczał swojego domu w Grotnikach (poza kilkoma wyjazdami, m.in. na kontrole lekarskie, czy do studia nagraniowego "K&K Studio" w Poznaniu). Miało to związek z epidemią koronawirusa, różnymi chorobami i wiekiem artysty.

W październiku 2020 r. został rozwiązany zespół instrumentalno-wokalny "Krzysztof Krawczyk Family", który koncertował z nim od 1985 r. Miało to związek z oficjalną deklaracją Krawczyka o zawieszeniu kariery scenicznej z powodów zdrowotnych i obawą przed zakażeniem koronawirusem.

W święta Bożego Narodzenia TVP wyemitowała dokumentalny film "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie".

Z kolei 18 marca ogłoszono, że Krzysztof Krawczyk został laureatem Złotego Fryderyka 2021 w kategorii muzyka rozrywkowa.



Krótko przed Wielkanocą wokalista opuścił szpital, gdzie przebywał w związku z zakażeniem koronawirusem.