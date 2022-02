Szykują się zmiany w składzie jury programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nowym jurorem został Krzysztof Cugowski.

Obok Małgorzaty Walewskiej, Michała Wiśniewskiego i Katarzyny Skrzyneckiej zasiądzie posiadacz jednego z najsilniejszych głosów w naszym kraju.



"Chciałem uprzejmie zawiadomić państwa, że będę jurorem w popularnym programie 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To, co mnie czeka, jest dla mnie wielką zagadką i nie ukrywam, że bardzo się tego obawiam, ale biorąc pod uwagę to, że mam dosyć duże doświadczenie ogólne, to myślę, że jakoś sobie dam radę" - mówi były wokalista Budki Suflera.

"Pozostaje mi zaprosić państwa do programu i patrzeć, czy robię duże błędy" - słyszymy w nagraniu.



Z decyzji cieszą się fani programu i muzyka, który jest jednym z najbardziej cenionych wokalistów w historii polskiej sceny. Syn Cugowskiego, Chris Cugowski występował w poprzedniej edycji programu, w której zajął 6. miejsce. W nowej odsłonie programu swój talent prezentować będą Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor, Patryk Cebulski, Maciej Radel, Ania Rusowicz, Andrzej Kozłowski i Danzel.

Krzysztof Cugowski ma koronawirusa. "To pierwszy w historii polskiej telewizji juror na kwarantannie"

Jak poinformował "Fakt", Cugowski miał pojawić się na planie programu 21 lutego 2022 roku.

Niestety w ostatniej chwili okazało się, że legendarny wokalista nie pojawi się podczas nagrania, ponieważ przebywa na kwarantannie z powodu zakażenia koronawirusem.

"To pierwszy w historii polskiej telewizji juror na kwarantannie" - przekazał mediom Piotr Gąsowski.

Według magazynu, Cugowski ma łączyć się ze studiem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na żywo, ze swojego domu w Lublinie.

