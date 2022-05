Krzysztof Cugowski to niewątpliwie legenda polskiej sceny, znana przede wszystkim z zespołu Budka Suflera. Oprócz muzyki realizuje się również w innych projektach.

W maju 2020 roku ukazał się dwupłytowy album Krzysztofa Cugowskiego i jego Zespołu Mistrzów, pt. "50/70 Moje najważniejsze", zawierające akustyczne aranżacje przebojów, śpiewanych wcześniej przez artystę m.in. z Budką Suflera.



Teraz artysta zapowiada premierowy album, który zapowiada singel "Panaceum". Do piosenki wyprodukowano teledysk.

"To dla mnie dość szczególna piosenka, ponieważ powstała w składzie muzycznym, który od pięciu lat towarzyszy mi na scenie i z którego jestem bardzo dumny. Tekst do niej napisał mój wieloletni kolega Andrzej Mogielnicki, z którym udało mi się stworzyć już kilka ważnych piosenek, a kompozycję popełnił wybitny basista, Robert Kubiszyn, również z towarzyszącego mi na scenie Zespołu Mistrzów" - mówi o piosence Krzysztof Cugowski.

Reklama

Krzysztof Cugowski - "Panaceum". Zobacz teledysk!

Pierwsze opinie internautów mówią same za siebie.

"Super utwór! Uwielbiam takie świeżości!", "Rock potrzebuje Pana Krzysztofa", "Niezależnie od gatunku muzycznego, z takim wokalem każdy utwór zostaje uszlachetniony" - czytamy w komentarzach pod klipem.

Clip Krzysztof Cugowski Panaceum

W tym roku został nowym jurorem show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

"To, co mnie czeka, jest dla mnie wielką zagadką i nie ukrywam, że bardzo się tego obawiam, ale biorąc pod uwagę to, że mam dosyć duże doświadczenie ogólne, to myślę, że jakoś sobie dam radę" - mówi wokalista przed programem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Cugowski: Jakaś normalność być musi INTERIA.PL

Krzysztof Cugowski wróci do Budki Suflera?

W zeszłym roku 60-letni Jacek Kawalec oficjalnie został nowym wokalistą Budki Suflera.

W kwietniu grupa opublikowała teledysk do najnowszej piosenki, pt. "O Tobie myślę w zimną noc". Jest to odpowiedź zespołu na wojnę w Ukrainie.

Clip Budka Suflera O tobie myślę w zimną noc

Sprawdź tekst do piosenki "O Tobie myślę w zimną noc" w serwisie Tekściory!

Piosenka jest delikatną balladą śpiewaną przez Jacka Kawalca oraz Irenę Michalską do tekstu Jana Olechowicza. Muzykę napisał nieżyjący Romulad Lipko. "O tobie myślę w zimną noc" to część większej całości, czyli nowej płyty Budki Suflera, która ma ukazać się na jesienią tego roku.

Krzysztof Cugowski w rozmowie z Onetem komentował zatrudnienie nowego wokalisty w typowy dla siebie sposób.

"Budka Suflera zakończyła działalność w 2014 roku. Wszystkie działania po tej dacie są smutnym demolowaniem legendy" - powiedział Krzysztof Cugowski.

W wywiadzie dla "Faktu", zapytany został też, czy jest szansa, aby wrócił do Budki Suflera.

"Ja nie mam do czego wracać. We współczesnej Budce Suflera gra jeden człowiek, który grał w dawnym zespole: perkusista" - zakpił Cugowski.

Wokalista dodał też, że zdecydowanie bardziej ceni sobie swoją solową karierę.

"Wolę swoją działalność. Robię to od siedmiu lat i nie widzę powodu, by to zmieniać" - dodał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Demakijaż”: Jakim ojcem był Krzysztof Cugowski? Polsat Cafe

Sceniczna elegancja Krzysztofa Cugowskiego 1 / 11 Krzysztof Cugowski 30 maja 2015 roku kończy 65 lat. W trakcie swojej 40-letniej kariery muzyk wypracował swój oryginalny styl sceniczny Źródło: East News Autor: Krzysztof Wojda udostępnij