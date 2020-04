Krzysztof Cugowski i teledysk "Demony wojny": Moc i ładunek emocjonalny

Ostatecznie 8 maja, czyli nieco ponad miesiąc później niż pierwotnie zapowiadano, do sprzedaży trafi podwójna płyta "50/70. Moje najważniejsze" Krzysztofa Cugowskiego. Teraz były wokalista Budki Suflera zaprezentował teledysk do akustycznej wersji piosenki "Demony wojny".

Krzysztof Cugowski ( sprawdź! ) w tym roku obchodzi podwójny jubileusz - 70. urodziny (30 maja) i 50-lecie swojej pracy artystycznej.

Z tej okazji wokalista prezentuje dwupłytowy album "50/70. Moje najważniejsze" - zbiór ulubionych piosenek śpiewanych przez pięć dekad muzycznej kariery.

Autorem słów i muzyki jest Marek Kościkiewicz, lider i gitarzysta De Mono. Utwór promował filmowy hit "Demony wojny według Goi" Władysława Pasikowskiego, stał się przebojem, choć nigdy wcześniej nie trafił do radia. Na jubileuszową płytę trafił w wersji akustycznej. Dołączył do 14 utworów, które Krzysztof Cugowski uznał za najważniejsze w swojej artystycznej karierze.



"Każdy ma jakieś demony, coś próbuje zapomnieć, przed czymś ucieka, czegoś się boi, targają nim uczucia, które trudno opanować. Ja też nie jestem wyjątkiem. Na szczęście moje demony oswajam na scenie, wyrzucam z siebie złe emocje i napełniam się dobrymi" - mówi Krzysztof Cugowski.

"Ale może dlatego, kiedy wiele lat temu dostałem propozycję zaśpiewania utworu, który miał zapowiadać mocne, emocjonalne, wojenne kino, nie wahałem się ani chwili. Przeczytałem słowa, posłuchałem muzyki i wiedziałem, że chcę to zaśpiewać" - dodaje.



Krzysztof Cugowski nie ukrywa, że do utworu "Demony wojny" ma wielki sentyment.

"Od początku czułem jego moc i ładunek emocjonalny. Jednak nigdy wcześniej nie wykonywałem go na scenie. Teraz, kiedy mogę wybierać tylko to, co dla mnie ważne, wracam do niego z sentymentem i ponownie odczytuję. Z przyjemnością nagrałem go na nowo w akustycznej wersji, w towarzystwie muzyków, z którymi od ponad dwóch lat z radością dzielę scenę i artystyczne życie - tłumaczy rockman.

Druga płyta to zapis koncertu Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów, który odbył się w 2018 roku w Radiu Lublin.

Grupę tworzą doświadczeni muzycy: gitarzysta Jacek Królik (m.in. eks-Brathanki, Grzegorz Turnau, Justyna Steczkowska, Chłopcy z Placu Broni), ceniony kontrabasista jazzowy Robert Kubiszyn, grający na klawiszach Tomasz Kałwak (m.in. Bracia, Dorota Miśkiewicz) i perkusista Cezary Konrad (m.in. Ana Maria Jopek, Grzegorz Turnau, Włodek Pawlik Trio).

Cugowski nagrywał również z zespołami Spisek i Cross, ma również w dorobku albumy solowe (ostatni jak dotąd to "Przebudzenie" z 2015 roku) oraz płytę "Zaklęty krąg" ( sprawdź! ), nagraną wspólnie z synami: Piotrem i Wojciechem, liderami grupy Bracia. Zespół Cugowscy zostawił także po sobie płytę koncertową "Ostatni raz".

Oto szczegóły płyty "50/70. Moje najważniejsze":

1. "Blues George'a Maxwella"

2. "Twoja łza"

3. "Głodny"

4. "Demony Wojny"

5. "Nowa wieża Babel"

6. "Woskowe dusze"

7. "Zostać w tobie"

8. "Przebudzenie"

9. "Wielki kpiarz"

10. "I tylko gwiazda - blask jej znikomy"

11. "Wino, śpiew i łzy"

12. "Fraszka dla Staszka"

13. "Zamiast kołysanki"

14. "Lubię ten stary obraz"

"50/70. The best of - live":



1. "Intro"

2. "Sen o dolinie"

3. "Geniusz blues"

4. "Noc nad Norwidem"

5. "Twoje radio"

6. "Cisza jak ta"

7. "Ratujmy co się da"

8. "Kluski postraszone oranżadą"

9. "Pieśń niepokorna"

10. "Młode lwy"

11. "Memu miastu na do widzenia"

12. "Jest taki samotny dom"

13. "Cień wielkiej góry"

14. "Krzysztof Cugowski dziękuje".