Krystyna Prońko występuje na scenie od lat. "Jesteś lekiem na całe zło", "Małe tęsknoty" - kto z nas nie zna tych piosenek? Nic więc dziwnego, że artystka ma wielu oddanych fanów. Na obchodzone niedawno 75. urodziny, otrzymała od jednego z miłośników jej piosenek wyjątkowe życzenia.

Mowa o Prezydencie Polski - Andrzeju Dudzie, który wysłał piosenkarce list z życzeniami.



"Wielce Szanowna Pani! W szczególnym dniu urodzin pragnę złożyć Pani najlepsze i najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy głębokiego uznania dla Pani dotychczasowej działalności artystycznej i pracy dla dobra polskiej kultury" - napisał Andrzej Duda w liście.

Prezydent zwrócił też uwagę, jak ważna była twórczość Krystyny Prońko i wpływała ona na nastroje Polaków w czasie Stanu Wojennego.



"Szczególnie przejmującym momentem w Pani karierze był udział w spektaklu 'Kolęda-Nocka' do tekstów Ernesta Brylla, z muzyką Wojciecha Trzcińskiego i w reżyserii Krzysztofa Bukowskiego. W momencie naszej historii, gdy rodził się wielki ruch Solidarności, a Polacy podnosili głowy, by sięgnąć po wolność, wykonywany przez Panią 'Psalm stojących w kolejce' wybrzmiewał wyjątkowo donośnie, dodając otuchy i wskazując na wytrwałość jako mozolną, ale niezawodną drogę do celu" - zwrócił uwagę Duda.



"Gratulując pięknego jubileuszu, życzę Pani dobrego zdrowia, pogody ducha i wielu sił do dalszej pracy twórczej oraz wszelkiej pomyślności" - zakończył list Andrzej Duda.