Krystian Ochman z nowym singlem. Posłuchaj utworu "Wspomnienie"

Po dwóch świetnie przyjętych singlach - "Światłocieniach" i "Wielkich tytułach" - Ochman prezentuje trzeci singel "Wspomnienie".

Krystian Ochman przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Krystian Ochman jest zwycięzcą 11. edycji "The Voice of Poland".

Jego uczestnictwo w telewizyjnym show zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów.



Podopieczny Michała Szpaka był nazywany objawieniem i fenomenem, a jego pierwszy autorski singel "Światłocienie" był typowany jako jeden z najlepszych debiutanckich utworów laureatów programu.



Drugim singlem były "Wielkie tytuły", następnie młody wokalista zaprezentował anglojęzyczną wersję "Światłocieni".

Teraz opublikował kolejny singel pod tytułem "Wspomnienie". Do piosenki powstał teledysk wyprodukowany przez ekipę Loft 2.2.5, w którym Krystian w tajemniczy sposób przekazuje tytułowe "Wspomnienie" grającej w nim modelce, Karolinie Kopyrskiej.



Clip Ochman Wspomnienie

Wokalista urodził się w Melrose w Stanach Zjednoczonych, a wychował w mieście Potomac w stanie Maryland (niedaleko Waszyngtonu). Jego rodzice wyjechali do USA studiować i pracować jeszcze za czasów PRL-u.



Warto wspomnieć, że dziadkiem Krystiana Ochmana jest słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta, wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go z resztą sam sławny dziadek. Co ciekawe, sam Krystian chętnie zapatruje się na możliwość stworzenia duetu z dziadkiem. "Wszystko przed nami. Jeśli chodzi o sztukę, lepiej jest mieć coś przed sobą niż za sobą" - mówił w "DDTVN".

Clip Ochman Światłocienie

Za jego sprawą początkujący wokalista zdecydował się na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej zwycięzca "The Voice of Poland" uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville.

Na powrót młodego wokalisty do Polski początkowo niechętnie patrzyła jego mama, ale ostatecznie zgodziła się, aby wziął udział w talent show TVP. "Gdybym powiedziała 'nie', to by był wściekły na mnie. Powiedziałam, żeby spróbował" - stwierdziła Dorota Ochman, matka Krystiana. "Uważam, że to był wspaniały pomysł, żeby wyjechał do Polski i studiował" - dodał Maciej Ochman, jego ojciec.