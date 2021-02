Krystian Ochman prezentuje kolejny utwór. Posłuchaj "Wielkie tytuły"

Po dobrze przyjętym singlu "Światłocienie" Ochman, zwycięzca 11. sezonu "The Voice of Poland", powraca z nowym utworem pod tytułem "Wielkie tytuły". Wielu fanów chciałoby, aby wokalista reprezentował Polskę na Eurowizji. Co na to sam zainteresowany?

Krystian Ochman zaprezentował nowy materiał

Za produkcję piosenki, tak, jak w przypadku debiutu, odpowiada @atutowy.

Krystian jest zwycięzcą 11. edycji "The Voice of Poland". Jego uczestnictwo w telewizyjnym show zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów.

Podopieczny Michała Szpaka był nazywany objawieniem i fenomenem, a jego pierwszy autorski singiel "Światłocienie" był typowany jako jeden z najlepszych debiutanckich utworów laureatów programu.

Po wygranej w "The Voice..." pojawiły się przypuszczenia, że Ochman będzie kolejnym reprezentantem Polski na Eurowizji. Ten jednak nie jest do tego przekonany. "Mam teraz za dużo obowiązków na głowie. Nie mam czasu" - powiedział w wywiadzie dla Interii.



Jeżeli Ochman odrzuciłby zaproszenie do reprezentowania Polski na Eurowizji, to byłby to drugi raz, gdy odmówił Telewizji Polskiej. Wcześniej wokalista nie skorzystał z propozycji wystąpienia na Sylwestrze Marzeń z Dwójką.



Wokalista urodził się w Melrose w Stanach Zjednoczonych, a wychował w mieście Potomac w stanie Maryland (niedaleko Waszyngtonu). Jego rodzice wyjechali do USA studiować i pracować jeszcze za czasów PRL-u.



Warto wspomnieć, że dziadkiem Krystiana Ochmana jest słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta, wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go z resztą sam sławny dziadek.

Co ciekawe, sam Krystian chętnie zapatruje się na możliwość stworzenia duetu z dziadkiem. "Wszystko przed nami. Jeśli chodzi o sztukę, lepiej jest mieć coś przed sobą niż za sobą - usłyszeliśmy od artysty" - mówił w "DDTVN".



Za jego sprawą początkujący wokalista zdecydował się na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej zwycięzca "The Voice of Poland" uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville.

Na powrót młodego wokalisty do Polski początkowo niechętnie patrzyła jego mama, ale ostatecznie zgodziła się, aby wziął udział w talent show TVP. "



"Gdybym powiedziała 'nie', to by był wściekły na mnie. Powiedziałam, żeby spróbował" - stwierdziła Dorota Ochman, matka Krystiana. "Uważam, że to był wspaniały pomysł, żeby wyjechał do Polski i studiował" - dodał Maciej Ochman, jego ojciec.



