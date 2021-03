Kreator świętuje. Specjalny box set "Under The Guillotine" już w sprzedaży

W sklepach jest już specjalne wydawnictwo "Under The Guillotine: The Noise Records Years Deluxe" niemieckiej grupy Kreator. Co legenda thrash metalu przygotowała dla swoich fanów?

Historia Kreatora jest jak lot odrzutowcem: zespół błyskawicznie wzbił się na wyżyny thrashmetalowej elity. Zaczynali skromnie w Essen (Niemcy), gdzie od nazwą Tormentor grupa powstała we wczesnych latach 80. Ich demówki "Blitzkrieg" i "End Of The World" przechodziły z rąk do rąk w ówczesnym muzycznym undergroundzie i w ten sposób zespół zaistniał w międzynarodowej społeczności fanów metalu.

Fama przyniosła zainteresowanie początkującej wówczas niemieckiej wytwórni Noise Records, z którą zespół wkrótce podpisał kontrakt. Efektem tej umowy było sześć studyjnych albumów, dzięki którym Kreator zyskał miano jednego z najbardziej wpływowych zespołów sceny thrashmetalowej, którym pozostaje do dziś.



Ich debiutancka płyta "Endless Pain" była istnym barbarzyństwem na scenie muzycznej. Surowość i brutalność tej muzyki ściągnęła uwagę fanów metalu. A już kolejny album "Pleasure To Kill", wydany w 1986 r., uważany jest za pierwszy z klasyków zespołu. Wprowadzając zróżnicowane tempo w swoich utworach przy tym nie porzucając okrucieństwa brzmienia i szybkości zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko samym sobie i innym grupom. Mimo to kolejną płytą, pochodząca z 1987 r. "Terrible Certainty" dodatkowo ugruntowali reputację Kreatora na scenie, a w 1989 r. zespół sięgnął po szczyt zamykając triumfalnie dekadę albumem "Extreme Aggression". Jest to po dziś dzień najlepiej sprzedającą się płyta Kreatora.

Ale mimo tego sukcesu, to kolejna płyta "Coma Of Souls" (1990), jest uważana za ich opus magnum i to ona scementowała pozycję Kreatora jako klasyków thrash metalu. Potem zespół zaczął grać mocniej zróżnicowaną muzykę co słychać na ich najbardziej eksperymentalnej płycie z 1992 r. - "Renewal".

Box set "Under The Guillotine" jest kolekcją pierwszej dekady zespołu. Wydawnictwo zawiera: "Endless Pain" (kolorowany rozpryskiem winyl z oryginalną okładką i wewnętrzną kopertą), "Pleasure To Kill" (kolorowany rozpryskiem winyl z oryginalną okładką i wewnętrzną kopertą), "Terrible Certainty" (kolorowany wirujący winyl z oryginalną okładką i wewnętrzną kopertą z tekstami), "Extreme Aggression" (dwukolorowy winyl z oryginalną okładką i wewnętrzną kopertą z tekstami), "Coma Of Souls" (kolorowany rozpryskiem winyl z oryginalną okładką i wewnętrzną kopertą inner z tekstami), "Renewal" (kolorowany wirujący winyl z oryginalną okładką i wewnętrzną kopertą z tekstami), DVD "Some Pain Will Last (mini dokument "From The Vault", dwa wcześniej nie wydane koncerty, "Live In East Berlin" z 1990 r. zremixowany przez Andy'ego Sneapa), 40-stronicową książeczkę 12' x 12' ze zdjęciami, wypowiedziami, tekstami utworów z pierwszej dekady zespołu (w tym nigdy niepublikowane zdjęcia z tego okresu!), reprodukcję kasety demo "End Of The World" oraz USB pendrive w kształcie figurki demona - logo zespołu, zawierający MP3 ze wszystkimi utworami z rozszerzonych wersji albumów.

Wszystkie elementy są w twardym pudełku. Pierwsze 250 zamówień bezpośrednio ze sklepu Noise Records zawierać będzie dodatkową grafikę z podpisem lidera Mille Petrozzy.



Dostępne są również: "Under The Guillotine - The Noise Anthology" (podwójny winyl z kolekcją 18 klasycznych utworów Kreatora z okresu Noise Records wydany na kolorowanej rozpryskiem płycie. Wydanie zawiera zdjęcia rzadko i nigdy niepublikowane zdjęcia) oraz "Under The Guillotine - The Noise Anthology": podwójne CD z kolekcją 30 klasycznych utworów Kreatora z okresu Noise Records w twardej kartonowej okładce). Obydwie wersje zawierają rzadko publikowane utwory oraz remiksy.