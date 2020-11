Kovalczyk i singel "Stars and Shivers". Kiedy premiera nowej płyty "Kovalczyk Big Band New Wave"?

Finalista trzeciej edycji "Idola" Kovalczyk (wyprzedziła go m.in. Monika Brodka) prezentuje nowy klip "Stars and Shivers". To pierwsza zapowiedź albumu "Kovalczyk Big Band New Wave".

Kovalczyk zapowiada nowy album /Justyna Gieleta /materiały prasowe

Piąta płyta w dorobku wokalisty i producenta Pawła Kowalczyka (na scenie występuje jako Kovalczyk) będzie nawiązywać do anglojęzycznego albumu "Kovalczyk Big Band Project" z 2013 r.

Premiera nowego wydawnictwa zapowiedziana jest za dziesięć miesięcy, a w międzyczasie poznamy kolejnych dziewięć singli. Będą one udostępniane w sieciach streamingowych oraz na kanale YouTube wokalisty, każdorazowo 12 dnia miesiąca, aż do premiery nowego albumu.

Pierwszą zapowiedzią jest singel "Stars and Shivers".

Autorem tekstu do piosenki jest Paweł Kostrzewa.

Szersza publiczność może pamiętać Kovalczyka jako finalistę trzeciej edycji programu "Idol" w Polsacie (przełom 2003 i 2004 r.). Zajął wówczas trzecie miejsce ustępując tylko Monice Brodce i zapomnianemu już dziś Kubie Kęsemu.



Jest też autorem funky-jazzowego albumu "Kovalczyk Big Band Project", który został zarejestrowany metodą analogową na żywo, z udziałem najlepszych polskich muzyków jazzowych (m.in. Marek Napiórkowski, Robert Kubiszyn, Robert Luty, Paweł "Herbi" Tomaszewski).