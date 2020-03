Koronawirus. Gala Rock and Roll Hall of Fame 2020 przełożona na listopad

Ustalono nową datę gali wprowadzenia nowych gwiazd do Rockandrollowego Salonu Sław, która miała się pierwotnie odbyć 2 maja. "Po pierwsze zdrowie i bezpieczeństwo" - podkreślają organizatorzy.

Whitney Houston została wybrana do Rock and Roll Hall of Fame /Frederic REGLAIN/Gamma-Rapho /Getty Images

Rockandrollowy Salon Sław mieści się w Cleveland w stanie Ohio ze względu na statystykę wskazującą, że właśnie z tego miejsca pochodzi najwięcej muzyków rockowych. Muzeum gromadzi memorabilia związane z historią rocka - gitary, ubrania, oryginalne maszynopisy słynnych piosenek upamiętniające najważniejsze osobistości muzyki rockowej.

Whitney Houston (1963-2012) 1 / 19 Na gali American Music Awards 2009 - fot. Kevork Djansezian Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Co roku grono wyróżnionych artystów powiększa się - do Salonu zapraszani są wykonawcy, którzy wydali debiutanckie płyty przynajmniej 25 lat wcześniej.

W tym roku do Rock and Roll Hall of Fame dołączeni zostaną Whitney Houston ( sprawdź! ), raper Notorious B.I.G. ( posłuchaj! ), zespół The Doobie Brothers ( posłuchaj! ), a także Depeche Mode ( sprawdź! ), T.Rex ( sprawdź! ) i Nine Inch Nails ( posłuchaj! ). Whitney Houston i Notorious B.I.G. włączeni zostaną pośmiertnie.



Oprócz nich nominowali byli: Pat Benatar ( posłuchaj! ), Motorhead, Soundgarden, Thin Lizzy, Dave Matthews Band ( posłuchaj! ) oraz startujący już po raz kolejny Judas Priest, MC5, Rufus featuring Chaka Khan, Todd Rundgren i Kraftwerk.

Artyści, którzy wejdą do Salonu Sław są wybierani przez ekspertów z branży muzycznej, a także w głosowaniu publiczności.

Tegoroczna gala została przełożona na 7 listopada.

USA stają się kolejnym ogniskiem pandemii koronawirusa, która rozlała się na cały świat. Obecnie potwierdzono ponad 435 tys. zakażeń i ponad 19,6 tys. zgonów. W Stanach Zjednoczonych jest już ponad 55 tys. przypadków (ponad 800 osób zmarło, głównie w Nowym Jorku i okolicach).

Wśród nowych przypadków zakażeń z branży muzycznej są m.in. Jackson Browne, raper Slim Thug i Natalie Horler, wokalistka eurodance'owej grupy Cascada.

Wcześniej potwierdzono zakażenie u m.in. legendarnego tenora Placido Domingo, Davida Bryana, klawiszowca grupy Bon Jovi ( sprawdź! ), metalowych muzyków Chucka Billy'ego (wokalista Testament), Willa Carolla (perkusista Death Angel) i Gary'ego Holta (gitarzysta Exodus), amerykańskiej wokalistki Sandi Patti, 29-letniego producenta Andrew Watta (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man", posłuchaj! ), 19-letniej wokalistki Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - sprawdź! - z filmu "Birds of Prey"), prezesa Universal Music, Luciana Grainge'a, a także lidera polskiej metalowej grupy Batushka - gitarzysty Krzysztofa Drabikowskiego ("pacjent zero" w województwie podlaskim).

12 marca poinformowano, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta.

Ofiarami koronawirusa są także Manu Dibango, legenda muzyki jazzowej i funku, i Cy Tucker, 76-letni wokalista znany na scenie liverpoolskiej, który w latach 60. występował u boku The Beatles.

Pod koniec marca 2019 roku do Rock and Roll Hall of Fame dołączyli Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Def Leppard, The Cure, Roxy Music i The Zombies.