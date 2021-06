Kora patronką Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie. Kto za tym głosował?

Kora - zmarła niespełna trzy lata temu wokalistka zespołu Maanam - została patronką Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie. Innej promenadzie w tym mieście, pomiędzy osiedlami Tysiąclecia i Północ, od 17 lat patronuje inny wybitny artysta - Czesław Niemen.

Odsłonięcie muralu Kory w Warszawie (w kapeluszu Kamil Sipowicz) /Piotr Molecki /East News

Reklama

Łącząca al. Wolności i ul. Śląską Promenada Śródmiejska znajduje się w centrum Częstochowy. Powstała m.in. na obszarze dawnego składu węgla firmy Węgloblok, zmienionego w ostatnim czasie w teren spacerowy i rekreacyjny.



Reklama

O tym, że patronką nowej, oddanej do użytku w ub. roku promenady będzie Kora, zdecydowali większością głosów częstochowscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Inicjatorami uchwały byli radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.



Obok Kory, wśród potencjalnych patronów deptaka rozważany był także zmarły niedawno aktor Piotr Machalica (przez 12 lat dyrektor artystyczny częstochowskiego teatru) oraz kompozytor Krzysztof Komeda-Trzciński, w młodości również związany przez pewien czas z Częstochową.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kora (1951-2018) Interia.tv

Kora, właściwie Olga Aleksandra Sipowicz (primo voto Jackowska), urodziła się 8 czerwca 1951 r. w Krakowie, zmarła 28 lipca 2018 r. w Bliżowie. To polska piosenkarka rockowa i autorka tekstów, w latach 1976-2008 wokalistka zespołu Maanam. Uważana jest za jedną z najbardziej charyzmatycznych i wybitnych postaci w historii polskiego rocka.

Nowy grób Kory na drugą rocznicę śmierci 1 / 6 Tak wygląda nowy grób Kory na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Źródło: East News Autor: Piotr Molecki udostępnij

Maanam wydał z Korą 11 studyjnych albumów i wylansował kilkadziesiąt przebojów, m.in. "Boskie Buenos", "Żądza pieniądza", "O! nie rób tyle hałasu", "Krakowski spleen", "Kocham cię, kochanie moje", "To tylko tango", "Lucciola", "Anioł", "Wyjątkowo zimny maj", "Róża", "Zapatrzenie", "Po prostu bądź", "Po to jesteś na świecie". Kora była autorką większości tekstów do piosenek Maanamu. Po zakończeniu działalności zespołu kontynuowała karierę solową.



Kora (1951 - 2018) 1 / 21 Kora Źródło: East News Autor: Justyna Drążek udostępnij

W Warszawie od kilku tygodni Korę upamiętnia mural, odsłonięty na budynku przy ul. Żeromskiego na Bielanach w dniu 70. urodzin artystki. Zaprojektował go ilustrator i grafik Tomasz Majewski. Inny mural z jej wizerunkiem powstał przy ul. Nowy Świat 18/20, na tyłach Pałacu Branickich.

Niepublikowane zdjęcia Kory ujrzały światło dzienne. Kiedy je zrobiono? 1 / 6 Film "Czuję się świetnie" przedstawia trasę koncertową zespołu Maanam latem 1983 roku. Jego reżyserem był Waldemar Szarek. Źródło: Getty Images Autor: Krzysztof Wellman/Afa Pixx udostępnij

Od 2004 roku inna częstochowska promenada, biegnąca pomiędzy dwoma wielkimi osiedlami - Tysiąclecia i Północ (od ul. Kiedrzyńskiej w kierunku Lasku Aniołowskiego) nosi imię Czesława Niemena. Wnioskował o to ówczesny prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona.



Kora była związana z Kamilem Sipowiczem - wzięli ślub w 2013 roku, po ponad 40 latach związku. Pierwszym mężem był zmarły w 2013 r. Marek Jackowski, gitarzysta i współzałożyciel grupy Maanam.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hity z satelity": Historia przeboju "Boskie Buenos" Maanamu IPLA