Kora: Mijają trzy lata od śmierci. Jakie było ostatnie życzenie wokalistki grupy Maanam?

Kora była jedną z najważniejszych polskich wokalistek działających w muzyce rozrywkowej, ikoną polskiego rocka, autorką tekstów, producentką i osobowością telewizyjną (przez 11 edycji zasiadała w jury muzycznego show Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka").

Wokalistka grupy Maanam od 2013 roku zmagała się z chorobą nowotworową (rak jajnika). Kora, czyli Olga Sipowicz (po pierwszym mężu Jackowska), zmarła 28 lipca 2018 r. o godzinie 5:30. Informację o śmierci przekazał jej mąż, Kamil Sipowicz.

"Wielka artystka, piosenkarka, poetka, malarka. Wyjątkowa kobieta, żona, matka, siostra, babcia, przyjaciółka. Ikona wolności. Zawsze bezkompromisowa w dążeniu do prawdy. Zaangażowana w ruch hipisowski, w działalność pierwszej Solidarności, w budowę demokracji i ruchy kobiece. Kora tworzyła pewną epokę, która wraz z jej odejściem kończy się" - tak wokalistkę Maanamu zapamiętali jej bliscy.

Kora zmarła w swoim domu otoczona najbliższymi i ukochanymi zwierzętami. To właśnie było jej ostatnie życzenie przed śmiercią. Nie chciała umierać w szpitalu.

Kora w latach 1976-2008 była wokalistką zespołu Maanam. Gitarzystą i głównym kompozytorem był zmarły w maju 2013 r. Marek Jackowski, pierwszy mąż Kory.

Wokalistka związana była z Kamilem Sipowiczem przez ponad 40 lat - ślub wzięli w 2013 roku, gdy gwiazda była już chora.

Maanam wydał z Korą 11 studyjnych albumów i wylansował kilkadziesiąt przebojów, m.in. "Boskie Buenos", "Żądza pieniądza", "O! nie rób tyle hałasu", "Krakowski spleen", "Kocham cię, kochanie moje", "To tylko tango", "Lucciola", "Anioł", "Wyjątkowo zimny maj", "Róża", "Zapatrzenie", "Po prostu bądź", "Po to jesteś na świecie". Kora była autorką większości tekstów do piosenek Maanamu. Po zakończeniu działalności zespołu kontynuowała karierę solową.



W Warszawie od kilku tygodni Korę upamiętnia mural, odsłonięty na budynku przy ul. Żeromskiego na Bielanach w dniu 70. urodzin artystki. Zaprojektował go ilustrator i grafik Tomasz Majewski. Inny mural z jej wizerunkiem powstał przy ul. Nowy Świat 18/20, na tyłach Pałacu Branickich.