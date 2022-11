Rok 1992 był dla Madonny szczególny. Ukazał się wtedy jej piąty studyjny album "Erotica". W tym samym czasie została wydana książka "Sex" z erotycznymi zdjęciami piosenkarki, które wykonał Steven Meisel. Do śmiałych fotografii pozowali też m.in. aktorka Isabella Rossellini, supermodelka Naomi Campbell oraz raper Vanilla Ice.

Album dopełniały erotyczne opowieści napisane przez Madonnę bazujące na jej życiu intymnym. Co niezwykłe, książkę sprzedawano w aluminiowym opakowaniu przypominającym prezerwatywy. Publikacja wywołała wielki skandal, jednocześnie okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym. Rozeszło się ponad 1,5 mln egzemplarzy. Dziś to jedna z najbardziej poszukiwanych pozycji na wtórnym rynku księgarskim.

Reklama

Madonna i album "Sex"

30. rocznica wydania albumu będzie fetowana z rozmachem. Dom mody Yves Saint Laurent, co ogłosił na swojej stronie internetowej, wspólnie z wydawnictwem Callaway, które stało za pierwszą odsłoną książki, opublikuje nową wersję albumu. I będzie to edycja limitowana, bo nakład obejmie tylko 800 egzemplarzy.

Jednak osoby przebywające teraz w Miami będą mogły napawać się z zdjęciami z albumu do woli. A to dlatego, że od 29 listopada do 4 grudnia, podczas targów sztuki współczesnej Art Basel, czynna będzie wystawa z wielkoformatowymi fotografiami z albumu "Sex". Będzie je można oglądać za darmo. Jest tylko jedno "ale". Wejść na wystawę mogą tylko osoby pełnoletnie. Kuratorami projektu są Madonna oraz dyrektor kreatywny Yves Saint Laurent, Anthony Vaccarello.

Diwa zareklamowała wystawę w swoim ostatnim poście na Instagramie. Króciutki wpis z informacjami na temat ekspozycji okrasiła zmysłowym zdjęciem, na którym prezentuje się w gorsecie w stylu retro.