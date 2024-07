W drugi weekend lipca miało miejsce wielkie wydarzenie dla świata polskiego hip-hopu. W miejscowości Sława od 10 do 13 lipca 2024 r. odbywał się Rap Stacja Festiwal . "Pięć scen, koncerty największych gwiazd gatunku, freestyle, graffiti, breakdance, basket, wake, rolki, deski, rowery i wiele więcej" - czytamy w opisie imprezy na oficjalnej stronie.

W sobotni wieczór na głównej scenie wystąpił także Żabson . Artysta jest znany przede wszystkim ze swoich przebojów "Floyd Mayweather" oraz "Sexoholik" . Co roku występuje na największych festiwalach rapowych w kraju, takich jak Wrocław Hip Hop Festival czy Sun Festival w Kołobrzegu . Współpracował z wielkimi nazwiskami hip-hopu - z Quebonafide czy Young Leosią . Na jego koncerty zjeżdżają tłumy fanów z całej Polski, a niektórzy z nich są bardzo zdeterminowani nawiązaniem kontaktu z artystą.

Podczas sobotniego występu Żabsona na festiwalu miała miejsce niecodzienna sytuacja. Raper zaprosił na scenę dwie fanki, które były niesamowicie uradowane całym wydarzeniem. Co ciekawe, nie zaproponował im wspólnego wykonania piosenki. Na scenie umieszczone zostało krzesło, na którym jedna po drugiej zasiadły słuchaczki, aby Żabson... ogolił im głowy . Artysta wykonywał w międzyczasie piosenkę "SQNHEAD" , a włosy z głów fanek spadały w błyskawicznym tempie.

Nie był to pierwszy raz, kiedy Żabson ogolił głowę komuś z tłumu, podczas swojego koncertu. Jeden ze śmiałków na Sun Festivalu w 2023 r. również miał tę przyjemność doświadczyć usług fryzjerskich od swojego idola. Podobnie było na SBM FFestivalu, gdzie chłopak z włosami za pas podjął się wyzwania i został ogolony przez rapera.

Filmik z Rap Stacja Festiwalu, na którym Żabson goli głowy fanek, obiegł internet. Reakcje ludzi na to zdarzenie są podzielone. Fani rapera doskonale wiedzieli, czego można było spodziewać się po jego występie i zazdroszczą słuchaczkom, które dostały się na scenę. Część osób komentujących całą sytuację uważa jednak, że było to niepotrzebne show, a dziewczyny będą żałowały drastycznej zmiany. "Dać sobie łeb ogolić dla 2 minut na scenie... A teraz miesiące codziennego wstydu na ulicy", "Cały ten rap schodzi na psy", "Myślę, że jak się obudzi, to już nie będzie taka zadowolona", "Czego się nie zrobi dla chwili sławy", "Rodzice pewnie dumni" - czytamy w mediach społecznościowych.