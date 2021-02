Konflikt w zespole Ich Troje? Michał Wiśniewski skomentował

Zespół Ich Troje na scenie jest obecny od ponad dwóch dekad. Trzon grupy stanowili Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa, wokalistki zmieniały się co kilka lat. Ostatnio jednak panowie nie występują razem, co wzbudziło podejrzenia wśród fanów, że powstał między nimi konflikt. Wokalista skomentował sytuację.

Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa to trzon zespołu Ich Troje /Piętka Mieszko / AKPA

Początki grupy datują się na grudzień 1994 roku, kiedy to przyszły lider Ich Troje, Michał Wiśniewski, poznał Jacka Łągwę, który miał wówczas zaaranżować na potrzeby przedstawienia teatralnego, przetłumaczone przez Wiśniewskiego, utwory Andrew Lloyd Webbera.

Do realizacji pomysłu ostatecznie nie doszło, ale panowie postanowili kontynuować współpracę i stworzyć studio nagrań. W międzyczasie otworzyli pierwszy w Łodzi klub karaoke. Właśnie tam poznali Magdę Pokorę, która została pierwszą wokalistą zespołu.

W 1996 roku, nakładem firmy Koch, ukazał się pierwszy singel grupy. Na wydawnictwie znalazły się cztery piosenki: "Prawo", "Jeanny", "Spadam" i "Ci Wielcy". W lipcu tego roku, na placu Dąbrowskiego w Łodzi, odbył się także pierwszy koncert Ich Troje.

9 września 1996 roku w sklepach pojawiła się pierwsza płyta długogrająca Ich Troje, zatytułowana "Intro", promowana utworem "Prawo". W grudniu zespół ruszył w trasę koncertową po Polsce, supportując angielską grupę Smokie.

Grupa Ich Troje po raz kolejny została bez wokalistki - z zespołem właśnie rozstała się Justyna Panfilewicz

W 2001 roku szeregi opuściła Pokora, znana obecnie jako Magda Femme. Nową wokalistką Ich Troje została Justyna Majkowska, śpiewająca wcześniej w łódzkim zespole Erato. Później wokalistki zmieniały się jeszcze kilkakrotnie. W tej roli mogliśmy zobaczyć m.in.: Annę Świątczak, Jeanette Vik i Justynę Panfilewicz.

Media stale śledzą życie prywatne Michała Wiśniewskiego, nie skupiają się raczej na jego koledze z zespołu. Jednak i u niego dużo się dzieje - w zeszłym wziął ślub z Karoliną Raj, z którą zna się od trzynastu lat. Po ogłoszeniu tej nowiny, fani ruszyli z gratulacjami. Michał Wiśniewski napisał jedynie: "Czas najwyższy. Gratuluje.", nie pojawił się także w gronie gości weselnych.



To wzbudziło podejrzenia, które dodatkowo podsycił fakt, że Łągwa nie pojawił się na ostatnim koncercie w telewizji. "Nie zaprosił Jacka do wspólnego koncertu w telewizji, choć pojawiły się na nim jego dwie byłe żony" - skomentował tygodnik "Życie na gorąco".

Lider zespołu odniósł się do tych słów w udzielonym dla tygodnik wywiadzie. "Ja mam żonę, Jacek ma żonę, to najlepszy powód, dlaczego nie jesteśmy razem. Nie zawsze pojawiamy się wspólnie. Jubileusz ze względu na pandemię został przesunięty" - powiedział, dodając, by nie insynuować konfliktu.