Jennifer Lopez od kilku miesięcy przechodzi trudny czas. Zawodowo odniosła porażkę odwołując swoją trasę koncertową "This Is Me... Live", a także otrzymując falę krytyki po premierze filmu "Atlas". Niestety, nie jest kolorowo również w jej małżeństwie. Źródła donoszą, że para nie zamierza na razie głośno ogłosić rozstania, choć nie mają już nadziei na ratunek.