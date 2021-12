W tym roku 6 grudnia to wyjątkowy dzień dla Fundacji Polsat. Tego wieczoru widzowie będą mogli zobaczyć wyjątkowy jubileuszowy koncert "Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci". Transmisja od godziny 20:00 w Polsacie.



Na scenie wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, Ewa Farna, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Viki Gabor, Patrycja i Grzegorz Markowscy, a także Krzysztof i Chris Cugowscy. Koncert poprowadzą Krzysztof Ibisz i Adam Zdrójkowski.



Syn byłego wokalisty Budki Suflera zapytany o to, czy stresuje się występem u boku ojca, odpowiedział, że jest raczej podekscytowany. Zapowiedział także, że nie będzie to ostatni taki duet.



"Stres może nie, bardziej ekscytacja, bo to rzeczywiście będzie coś fajnego i ciekawego. Na antenie tak oficjalnie to będzie pierwszy raz, kiedy śpiewam z ojcem, ale nie ostatni na pewno" - odpowiedział Chris Cugowski.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź koncertu "Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci" Polsat

Cugowscy odpowiedzieli też jak przygotowali się do koncertu.



"Ustaliliśmy podział tekstowy w piosence i nic więcej nam nie jest potrzebne. Już mamy ustalone kto po kim i dlaczego, myślę, że to się powinno udać" - wyjaśnił Krzysztof Cugowski.

"To będzie ciekawe głównie dlatego, że jest to różnica pokoleń, różnica generacji i ten utwór, który będziemy śpiewać, to będą dwie różne interpretacje tej samej piosenki, ale mam wrażenie że to będzie właśnie fajne" - dodał Chris.

Gwiazda ostatniej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" opowiedziała także, jakim recenzentem jest ojciec.



"Tata jest recenzentem wspierająco-szczerym. Oczywiście konstruktywny krytycyzm się pojawia, ale zawsze bardziej pozytywnie niż zniechęcająco. Zdecydowanie na plus" - ocenił.

O częstym udziale swoim i swoich synów w różnych akcjach charytatywnych wypowiedział się Krzysztof Cugowski.

"Ja i moi synowie, kiedy jesteśmy zapraszani, kiedy trzeba gdzieś pomóc, to jesteśmy gotowi. Tutaj nie ma żadnego problemu. Uważam, że jakakolwiek forma pomocy, w jakiejkolwiek sprawie, jest istotna. Jeżeli nasz udział w najmniejszym stopniu pomoże, w najmniejszym stopniu zmieni coś dla tych ludzi potrzebujących, to już warto" - wyjaśnił legendarny wokalista.

Zapytany został również o możliwość wystąpienia przed dużą publicznością.



"Nasza branża przez ostatnie półtora roku przeżyła taki lekki kataklizm, więc każde spotkanie z żywą publicznością jest bardzo istotne. Przez ostatnie półtora roku nie było to częste, także będzie nam niezmiernie miło, że nie będziemy śpiewać do pustych ścian albo do czegoś anonimowego" - odpowiedział Cugowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Cugowski z synem na koncercie "Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci" Polsat News

Krzysztof Cugowski ma trzech synów. Piotr i Wojciech poszli w ślady ojca i są znani na polskiej scenie muzycznej.



23-letni Chris Cugowski zaliczył wokalny epizod na płycie rodzinnego projektu "Cugowscy", jednak od pewnego czasu wiadomo, że jego największą pasją jest aktorstwo.

"Mam nadzieję, że chociaż on będzie robił coś innego, bo wystarczy już trzech Cugowskich na scenie muzycznej" - mówił w 2018 roku w "Dzień dobry TVN" Krzysztof Cugowski o swoim najmłodszym synu.