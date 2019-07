Koncert Michała Wiśniewskiego odwołany. "Nikt nie był bezpieczny"

Michał Wiśniewski na Facebooku poinformował, że ze względów bezpieczeństwa nie odbył się jego koncert w Łodygowicach (woj. śląskie). Co się stało?

Koncert Michała Wiśniewskiego został odwołany przez strażaków AKPA

W niedzielę (28 lipca) Michał Wiśniewski miał wystąpić w Zespole Zamkowo-Parkowym w Łodygowicach (woj. śląskie).

Okazało się, że nad miejscowością w powiecie żywieckim rozpętała się straszna burza z piorunami i miejscowa straż pożarna postanowiła zakończyć imprezę.

"Kochani przybyli na koncert w Łodygowicach! Ogromna burza zaskoczyła nas wszystkich i dlatego też przepraszamy, ale nie mogliśmy wystąpić. Powodów było bardzo wiele, ale jeden najważniejszy to ten, że podczas burzy na scenie i w pobliżu niej nikt nie był bezpieczny. Strażacy działając zgodnie z procedurą natychmiast odłączyli agregat główny, by nikomu nie stała się krzywda. Dołączamy materiały świadczące o tym z jakim żywiołem mieliśmy do czynienia. Dziękujemy, że byliście i czekaliście na nas, bardzo żałujemy, że nie mogliśmy dla Was zaśpiewać. Mamy nadzieję, że do zobaczenia!" - napisał Michał Wiśniewski na Facebooku.

Wokalista ze swoją grupą Ich Troje szykuje się już do przyszłorocznego jubileuszu 25-lecia zespołu.

