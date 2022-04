17 kwietnia 2022 roku w Telewizji Polskiej, odbyła się transmisja nagranego wcześniej koncertu "Cud Życia". Podczas wyjątkowego wydarzenia, wystąpił José Carreras.

Instagram Wideo (IGTV)

75-letni obecnie Hiszpan współtworzył zespół Trzej Tenorzy, razem z Placido Domingo i Luciano Pavarottim. Nieformalna grupa działała od 1990 r. do śmierci Pavarottiego w 2007.

Podczas nagranego wcześniej koncertu "Cud życia" (emisja w niedzielę o godz. 21:05) na scenie pojawiła się także Edyta Górniak, która zaśpiewała "Hallelujah", a także po raz kolejny wystąpiła w duecie z Carrerasem.

Reklama

W czasie koncertu zaprezentowały się również m.in. reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020 Ala Tracz oraz Marien ("Barka"), Teyanna, a także diva operowa Alicja Węgorzewska oraz ukraińska wokalistka Julija Belej-Iwaszkiw, które połączyły się w muzyczny zespół z José Carrerasem. Wokalistom towarzyszyli chór i orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Wideo Barka - ukochana pieśń Jana Pawła II

Sprawdź tekst "Barki" w serwisie Tekściory.pl!

W 2021 r. główną gwiazdą koncertu "Cud życia" był włoski tenor Andrea Bocelli, który pojawił się ze swoim synem Matteo Bocellim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Górniak zalała się łzami w "The Voice of Poland" TVP

Koncert "Cud Życia" w TVP: Edyta Górniak nie wiedziała, czy wystąpi?

Edyta Górniak, w rozmowie z "Faktem", opowiedziała o współpracy z José Carrerasem.

"Występ z José to jest ogromny stres. Naprawdę. Z jednej strony zawsze się cieszę, gdy José zaprasza mnie do współpracy, a z drugiej strony czuję ogromny stres. Ponieważ to międzynarodowa kolaboracja, jest dużo przeszkód do tego, by się skupić. I trzeba się dostosować do wielu rzeczy. Są inne mikrofony, zupełnie inna technika, mało czasu na próby" - zdradziła Górniak.

"Mimo to, są to pamiątki na całe życie. José to bardzo uprzejmy, grzeczny, ciepły człowiek, który cały czas żartował na próbach. Znam go chyba od 1997 roku i to jest zawsze tak sam człowiek. Zawsze ma poczucie humoru" - dodaje piosenkarka.

Przypomnijmy, że ich współpraca sięga 1997 roku, gdy razem wystąpili na charytatywnym koncercie w warszawskim Teatrze Wielkim. To właśnie ją słynny tenor wybrał po przesłuchaniu około 70 płyt różnych polskich wykonawców do wspólnego śpiewania. W dorobku mają duet "Hope for Us".



Instagram Post

Edyta Górniak wzięła antybiotyk? "Dziękuję Aniołom, że mnie wsparły"

Legendarna wokalistka zdradziła też, że przez ostatnie problemy z gardłem, do końca nie wiedziała, czy da radę wystąpić podczas koncertu.

"Miałam wewnętrzną walkę. Z jednej strony zaproszenie było bardzo kuszące, ale spłynęło do mnie, gdy miałam infekcję gardła, strun głosowych. Na początek powiedziałam produkcji, że nie wiem, czy mi głos wróci. Trzeci raz w życiu dopiero straciłam głos. Nie było to przyjemne. Przeforsowałam jednak struny i zrobił się obrzęk. Przed Wiktorami pracowałam w ogromnych przeciągach, ogromne ilości kurzu..." - wspomina.

Znana ze sceptycznego podejścia do medycyny oraz szczepień Górniak, wyznała, że była w tak kiepskim stanie, że musiała sięgnąć nawet po antybiotyki, za którymi nie przepada.

"Wzięłam teraz jakieś specjalne syropy, niestety musiałam też wziąć antybiotyk, a jestem przekorna, jeśli chodzi o te chemiczne leki. Musiałam je wziąć, by przyspieszyć gojenie i móc wystąpić. Dziękuję też aniołom, że mnie wsparły, bo one też dużo zrobiły. Nie tylko antybiotyk" - podkreśla Edyta Górniak.