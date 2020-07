Komodo zaprasza do tańca w nowej wersji przeboju Bryana Adamsa. Zobacz teledysk "Run to You"

Znana z klubowej wersji "(I Just) Died In Your Arms" (ponad 116 mln odsłon) grupa Komodo wypuściła kolejny teledysk. Na warsztat trio tym razem wzięło przebój "Run to You" Bryana Adamsa.

Komodo z Kasią Bielecką AKPA

O grupie Komodo zrobiło się głośno w 2018 r. Producenckie trio przygotowało klubową wersję "(I Just) Died In Your Arms", przeboju brytyjskiej formacji Cutting Crew z lat 80.

Odświeżony numer stał się jednym z przebojów wakacji, uzyskując status poczwórnej platyny. Z wynikiem ponad 116 mln odsłon zespół dołączył do nielicznego grana polskich wykonawców, którzy przekroczyli barierę 100 mln odtworzeń.

W "(I Just) Died In Your Arms" gościnnie zaśpiewał amerykański wokalista Michael Shynes.

Do utworu powstał teledysk, w którym podziwiać można niesamowite umiejętności i niezwykłe akrobacje Katarzyny Bieleckiej - mistrzyni Europy w pole dance.

Clip Komodo (I Just) Died In Your Arms

Kolejnym przebojem z lat 80. przerobionym przez Komodo na hit parkietów był utwór "Is This Love", w oryginale ballada rockowej grupy Whitesnake. W nowej wersji głosu ponownie udzielił Michael Shynes.



Clip Komodo Is This Love - feat. Michael Shynes

Teraz Komodo prezentuje teledysk "Run to You" do przeróbki przeboju Bryana Adamsa. To pierwsza współpraca tria z norweskim wokalistą Isakiem Heimem, znanym z piosenki "Kind of Love" duetu Rat City. Singel stał się też przebojem w Polsce, dotarł do 5. miejsca listy najpopularniejszych utworów w stacjach radiowych oraz zdobył certyfikat platynowej płyty.

Clip Komodo Run To You - ft. Isak Heim

Zobacz oryginalną wersję "Run to You" Bryana Adamsa:

Clip Bryan Adams Run To You

Do teledysku "Run to You" ogłoszono casting dla młodych tancerzy - zgłosiła się ich ponad setka. W klipie wystąpili Oliwia Gańska (finalistkę Mistrzostw Europy w Tańcu Hip-Hop), Karolina Bobek, Michał Czaniecki, Julia Dominik i ukraińska modelka Kristina Koval (znana z teledysku "Is This Love").

Formacja zachęca wszystkich miłośników tańca do publikowania swoich popisów wraz z hasztagiem #RunToYouDance. Wybrane filmiki mają zostać wykorzystane w specjalnym dance video.