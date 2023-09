Kolejne oskarżenia wobec gwiazdy. "Czułam się, jakbym przebywała w domu wariatów"

Ten rok na pewno nie będzie należał do najlepszych w karierze Lizzo. Na początku sierpnia piosenkarka została pozwana przez trzy byłe tancerki, które oskarżyły ją o szereg nadużyć - w tym molestowanie seksualne. Echa tamtej sprawy jeszcze nie ucichły, a do sądu zgłosiła się kolejna była współpracowniczka raperki. Projektantka mody Asha Daniels, którą Lizzo zatrudniła w zeszłym roku, teraz oskarża ją o to, że zmuszała swoich podwładnych do pracy w "rasistowskim, fatfobicznym i zseksualizowanym" środowisku. "Czułam się, jakbym przebywała w domu wariatów" - stwierdziła bez ogródek designerka.

