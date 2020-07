Kolejne gwiazdy muzyki zakażone koronawirusem

Wokalista Prince Royce oraz perkusista Mikkey Dee to kolejni muzycy, którzy zostali zakażeni koronawirusem. Pozytywny wynik testu ma również była żona Travisa Barkera, modelka Shanna Moakler.

Mikkey Dee po zakażeniu koronawirusem schudł 16 kilogramów /Adam Berry /Getty Images

O zakażeniu się perkusisty grupy Scorpions (eks-Motorhead) poinformował Den Dokken z grupy Dokken.

"Rozmawiałem niedawno z Mikkeyem Dee ze Scorpions. Powiedział mi, że wspólnie z żoną zarazili się koronawirusem w Australii. Byli na odludziu, a mimo to to złapali. Zadzwonił do mnie i powiedział: 'Don, nie chcesz tego złapać. Nie mogłem wstać z podłogi'. Stracił 35 funtów (prawie 16 kg - przyp. red.). Był chory jak pies. Trafił do szpitala i był w bardzo złym stanie. Nie mam pojęcia, jak się zaraził, bo w Australii przestrzegano dystansu społecznego" - opowiedział.

Obecnie stan muzyka jest dobry.

COVID-19 przeszedł również wokalista Prince Royce, który zdradził, że z chorobą walczył w czerwcu. Gwiazdor muzyki latynoskiej zdecydował się na testy po tym, jak pewnej nocy źle się poczuł, a ze snu wybudził go ogromny ból głowy. Następnego dnia dostał wysokiej gorączki.



Royce przyznał, że był zaskoczony wynikiem testów, gdyż od marca stara się izolować od ludzi oraz przestrzegał zasad higieny. Jak jednak zauważył, było to za mało. Wokalista przyznał, że mógł zakazić się w trakcie jednego z kilku spotkań, jakie odbył po zluzowaniu obostrzeń.

"Zakażenie otworzyło mi oczy" - stwierdził i dodał, że na początku chciał nie ujawniać faktu, że był zakażony, jednak potem uznał, że wykorzysta swoją wiedzą, aby edukować innych.

"To frustrujące, gdy widzisz ludzi bez masek w sklepach. Ludzie nie są odpowiedzialni i nie chronią innych" - stwierdził.

Zakażona jest też była narzeczona Travisa Barkera, modelka i króliczek "Playboya" Shanna Moakler.

"Miałam różne objawy: gorączkę, dreszcze, kaszel. Mój doktor twierdzi, że jestem w połowie drogi do wyleczenia" - przyznała i stwierdziła, że gdy dowiedziała się, że jest zakażona, rozpłakała się.

Dodała, że zagrożenie jest realne i każdy, kto może, powinien zostać w domu. Doradziła też noszenie masek w miejscach publicznych.

Zdjęcie Shanna Moakler / Jean Baptiste Lacroix/WireImage / Getty Images

W Stanach Zjednoczonych do tej pory zakażonych zostało 2,9 miliona osób. Zmarło ponad 130 tys. osób.

Na całym świecie potwierdzono ponad 11,4 mln zakażeń, zmarło ponad 534 tys. W Polsce zakaziło się ponad 36 tys. osób, z czego ponad 1500 zmarło.