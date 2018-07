Kobieta, która włamała się na maila Seleny Gomez, trafi do więzienia?

Aż dziewięć lat pozbawienia wolności grozi Susan Atrach, która trzy lata temu włamała się na prywatne konto Seleny Gomez. 21-letniej kobiecie postawiono aż 11 zarzutów.

Hackerka, która wykradła zdjęcia i maile Seleny Gomez wkrótce zostanie ukarana /Christopher Polk /Getty Images

Do shakowania konta mailowego Seleny Gomez doszło latem 2015 roku. Jak ustalili śledczy, Susan Atrach zdobyła najpierw dostęp do skrzynki pocztowej gwiazdy, a następnie dostała się na jej chmurę (miejsce przechowywania plików w sieci) oraz konto Yahoo. Cały proceder miał trwać do lutego 2016 roku.

W tym czasie Atrach wykradła prywatną korespondencję wokalistki, a także jej prywatne zdjęcia, a następnie opublikowała materiały w sieci.

Jak podaje "Los Angeles Times", 21-latka pochodząca z New Jersey usłyszała 11 zarzutów. Pięć z nich dotyczyło kradzieży tożsamości, kolejne pięć dotyczyły uzyskania dostępu do danych komputerowych w celu popełnienia oszustwa. Ostatni związany jest natomiast z uzyskaniem dostępu do komputera bez zgody jego użytkownika.



Zdjęcie Selena Gomez / Brad Barket / Getty Images

Jeżeli sąd uzna kobietę winną wszystkich zarzutów, oskarżona może trafić do więzienia na dziewięć lat i osiem miesięcy.



Według źródła gazety Atrach udało się zresetować hasła Seleny Gomez dzięki odpowiedziom na pytania pomocnicze. Informacje o gwieździe bez problemu odnalazła w sieci. Kobieta zdobytych danych nie wykorzystała do zdobycia pieniędzy, ani nie udostępniła ich mediom do publikacji.



Rozprawa 21-latki wyznaczona została na 27 sierpnia. Według "Los Angeles Times" kobieta przyzna się do winy.

Przypomnijmy, że w 2017 roku dokonano włamania na konto Seleny Gomez na Instagramie i opublikowano tam nagie zdjęcie jej byłego chłopaka Justina Biebera, które zrobiono w 2015 roku na Bora Bora. Prowadzący śledztwo na razie nie powiązali Atrach z publikacją rozbieranych zdjęć Kanadyjczyka.