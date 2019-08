Klaudia Kulawik z klipem "Woman Phenomenally". Co słychać u zwyciężczyni "Mam talent"?

Do sieci trafił najnowszy teledysk Klaudii Kulawik, zwyciężczyni pierwszej edycji "Mam talent". Zobaczcie, jak obecnie wygląda 21-letnia wokalistka.

Klaudia Kulawik wypuściła kolejnego singla /Tomasz Urbanek/DDTVN / East News

Cała Polska poznała Klaudię Kulawik jesienią 2008 roku. Wtedy to 11-latka wystąpiła w pierwszej edycji "Mam talent". W programie TVN zajęła ostatecznie 2. miejsce, przegrywając z akrobatycznym duetem Melkart Ball. Ta edycja pomogła odkryć także takie muzyczne talenty, jak m.in. Audiofeels, Mateusz Ziółko, Paulina Lenda i beatboxer Blady Kris.

Wideo Klaudia Kulawik

21-letnia obecnie wokalistka w czerwcu informowała, że jest na finiszu ukończenia British and Irish Modern Music Institute w Londynie. Absolwentami tej szkoły są m.in. Tom Odell, George Ezra, James Bay i The Kooks. Jedną z idolek Klaudii jest Joni Mitchell.

"Muzyka jest i będzie mi towarzyszyć, choć zdaję sobie sprawę, że do doskonałości jeszcze dość długa droga przede mną. Mówiąc o upływającym czasie chciałam wyrazić, że nie potrafiłam się w niej odnaleźć. Nie potrafiłam określić swojego miejsca. Śpiew pojawił się nagle i przypadkowo, przez co, mówiąc szczerze, nie był celem samym w sobie. To pasja znalazła mnie, nie na odwrót. I to właśnie przez te lata uczyłam się jak ją pokochać" - pisała na Facebooku.

Wideo Klaudia Kulawik i Marcin Wyrostek: Życie po "Mam talent" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Pierwszym singlem Kulawik był numer "Follow Me" ( posłuchaj! ), do której sama napisała muzykę i tekst. Następnie światło dzienne ujrzała piosenka "Maybe Today" ( sprawdź klip! ). Pod koniec lipca wokalistka zaprezentowała kolejny singel pt. "Woman Phenomenally".

Utwór jest zwiastunem debiutanckiej EP-ki piosenkarki. Na razie nieznane są żadne szczegóły wydawnictwa.

Muzykę skomponowała sama Kulawik, natomiast na potrzeby tekstu wykorzystano wiersz napisany przez amerykańską poetkę Mayę Angelu. Artystkę wsparli: Paweł Tomaszewski (pianino), Michał Kapczuk (bas), Grzegorz Kańtoch (perkusja).



Clip Klaudia Kulawik Woman Phenomenally

"Kiedyś byłam dziewczynką, dziś młodą kobietą. Nieidealną, niewymiarową, nieperfekcyjną, za to bardziej świadomą, dojrzalszą, pewniejszą siebie i ambitną. W klipie zaśpiewa dla Was 'goddes' woman. Choć ten obrazek to tylko skrawek tego, czym kobiecość jest. Na co dzień jestem zwykła, najzwyklejsza. Choć to nie grzech czuć się pięknie! A tak też się czułam się na planie teledysku - fenomenalnie! Wsłuchajcie się w słowa!" - napisała na Facebooku.