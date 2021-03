Klaudia Kulawik i jej "Wybryki i eksperymenty": Co słychać u gwiazdy "Mam talent"?

Do sieci trafiły nowe nagrania Klaudii Kulawik, która jesienią 2008 r. została gwiazdą pierwszej polskiej edycji "Mam talent".

Klaudia Kulawik podczas pierwszej edycji "Mam talent" (2008 r.) /Piotr Fotek / Reporter

"Wybryki i eksperymenty! Mam nadzieję, że wybaczycie mi anglojęzyczność, ale na swoją obronę muszę dodać, że to program egzaminacyjny! Będzie mi bardzo miło jeśli będziecie dzielić się nagraniami!" - napisała w mediach społecznościowych Klaudia Kulawik.

Wideo SUPERPOWERS | Klaudia Kulawik

Na swoim kanale zamieściła jazzujące piosenki "Superpowers", "Ballada", "Duo" i "For My Brother", wszystkie zaśpiewane w języku angielskim.

W nagraniach wsparli ją m.in. Przemek Pankiewicz (piano), Piotr Narajowski (kontrabas), Bartłomiej Fraś (skrzypce) i Anna Krzyżak (altówka).

Niespełna 24-latka ukończyła British and Irish Modern Music Institute w Londynie. Absolwentami tej szkoły są m.in. Tom Odell ( posłuchaj! ), George Ezra ( posłuchaj! ), James Bay ( sprawdź! ) i The Kooks. Jedną z idolek Klaudii jest mistrzyni folkowej ballady Joni Mitchell.

Wideo BALLADA | Klaudia Kulawik

Wideo DUO | Klaudia Kulawik

Wideo FOR MY BROTHER | Klaudia Kulawik

Wokalistka była też gościem specjalnym półfinału 12. edycji "Mam talent" pod koniec 2019 roku.



"Na razie powolutku komponuję. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy dzisiaj wystąpić z własnym repertuarem, z wspaniałymi muzykami" - mówiła wtedy, pytana o najbliższe muzyczne plany.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Klaudia Kulawik With A Friend You Know

Pierwszym singlem Kulawik był numer "Follow Me" ( posłuchaj! ), do której sama napisała muzykę i tekst. Następnie światło dzienne ujrzała piosenka "Maybe Today" ( zobacz klip! ). Pod koniec lipca 2019 roku wokalistka zaprezentowała kolejny singel "Woman Phenomenally" ( sprawdź! ). To właśnie ten numer kilka miesięcy później zaśpiewała w "Mam talent".

Clip Klaudia Kulawik Woman Phenomenally

"Kiedyś byłam dziewczynką, dziś młodą kobietą. Nieidealną, niewymiarową, nieperfekcyjną, za to bardziej świadomą, dojrzalszą, pewniejszą siebie i ambitną. W klipie zaśpiewa dla Was 'goddes' woman. Choć ten obrazek to tylko skrawek tego, czym kobiecość jest. Na co dzień jestem zwykła, najzwyklejsza. Choć to nie grzech czuć się pięknie! A tak też się czułam się na planie teledysku - fenomenalnie! Wsłuchajcie się w słowa!" - pisała.

Zdjęcie Klaudia Kulawik w 2019 roku / Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN / East News

Utwór był zwiastunem debiutanckiej, pięcioutworowej EP-ki piosenkarki, która ostatecznie ukazała się w sierpniu 2019 roku. Na minialbumie znalazły się też piosenki "Po cichutku" i "Pentantonic". Muzykę i teksty stworzyła sama Kulawik (wyjątkiem jest "Woman Phenomenally", który jest wierszem Mayi Angelou).

Instagram Post

Cała Polska poznała Klaudię Kulawik jesienią 2008 roku. Wtedy to 11-latka wystąpiła w pierwszej edycji "Mam talent". W programie TVN zajęła ostatecznie drugie miejsce, przegrywając z akrobatycznym duetem Melkart Ball. Ta edycja pomogła odkryć także takie muzyczne talenty, jak m.in. Audiofeels, Mateusz Ziółko, Paulina Lenda i beatboxer Blady Kris.