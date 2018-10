Kiedy Rihanna wyda nową płytę? Fani wciąż czekają

Tygodnie mijają, a Rihanna, mimo coraz większej presji, wciąż nie zaprezentowała chociażby małego fragmentu nowego albumu.

Ósma płyta Rihanny - "Anti" - ukazała się w lutym 2016 roku z zaskoczenia. Od tamtego czasu wokalistka zaangażowała się w wiele pobocznych projektów (od promowana własnej kolekcji bielizny po granie w filmach), nieco oddalając się od muzyki.

Jednymi z ostatnich nagrań, gdzie możemy ją usłyszeć są "Loyalty" Kendricka Lamara z kwietnia 2017 roku i "Lemon" grupy N.E.R.D. z listopada tego samego roku.

Również same informacje udzielane przez wokalistkę i jej ludzi nie są zbyt wyczerpujące.



W kwietniu tego roku pojawiły się doniesienia o dwupłytowym wydawnictwie wokalistki. Jeden z nich miał zawierać kompozycje bardziej eksperymentalne, a na drugim znaleźć się potencjale hity radiowe, które pozwolą Rihannie znów bić rekordy popularności. W rozmowie z magazynem "Vogue", która trafiła do sieci nieco później, Rihanna zdradziła, że pracuje nad płytą reggae.

Nieco więcej na temat krążka zdradził również magazyn "Rolling Stone", który dotarł do producentów współpracujących z Rihanną.

Według ich ustaleń wokalistka zdążyła nagrać już ponad 500 piosenek, a w stworzeniu albumu idealnego wspiera ją potężny zespół tekściarzy, producentów i kompozytorów. Nowy krążek gwiazdy miałby obracać się w klimatach dancehallu, co zaowocowało zaproszeniem do studia najciekawszych jamajskich twórców.

Pomysły na dziewiąty album Rihanny powstają w całkowitej tajemnicy i właśnie dlatego fani wokalistki nie otrzymali na razie żadnej zapowiedzi.



