Kiedy będzie festiwal w Opolu? TVP podała datę

Prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski, i prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski, podpisali roczne porozumienie dotyczące organizacji 58. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Organizatorzy podali też dokładną datę festiwalu.

Jacek Kurski podpisał umowę na organizację Festiwalu w Opolu AKPA

W ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa przedstawiciele Telewizji Polskiej i miasta Opola postanowili zmienić termin Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

Festiwal w Opolu miał odbyć się w dniach 5-8 czerwca, ostatecznie jednak został przełożony na wrzesień.



W tym roku wydarzenie zaplanowane jest na dni od 3 do 6 września.



"Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to przedsięwzięcie od samego początku nierozerwalnie związane z Telewizją Polską. Cieszę się z kontynuacji współpracy z Miastem Opole, która pozwoli nam znowu wspólnie przeżywać to największe święto polskiej piosenki" - komentował Jacek Kurski.



"W naszych domach na kilka dni zagości muzyka w wykonaniu najlepszych artystów oraz radość, że Polacy mogę znów być razem. Chcę wszystkich zapewnić, że tegoroczny festiwal będzie wspaniałym widowiskiem muzycznym, które dostarczy nam niezapomnianych przeżyć" - dodał.



"Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważne to wydarzenie dla mieszkańców miasta, regionu i całej Polski. Już nie mogę się doczekać na występy polskich gwiazd, ale też młodych artystów, wszak scena opolskiego amfiteatru wykreowała dziesiątki gwiazd rodzimej muzyki. Nie mam wątpliwości, że tak będzie i tym razem. Przed nami cztery dni niepowtarzalnej uczty muzycznej w najlepszym wydaniu" - stwierdził z kolei prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski.