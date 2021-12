Kazimierz Pabiasz w połowie lat 70. pojawił się na muzycznej scenie z bluesrockową grupą Blues Jak Cobra. Miał na koncie płyty "Blues jak Cobra", "Za głosem bluesa idź", "Tryptyk Opolski" i "Pociąg złoty".

To on w 2013 r. w Józefowie reaktywował grupę Breakout, której liderem był zmarły w 2007 r. Tadeusz Nalepa, nazywany ojcem polskiego blues rocka.

Zespół początkowo działał pod nazwą ExBreakout, by potem zmienić nazwę na Old Breakout. Od 2018 r. Kazimierz Pabiasz działał pod szyldem theBreakout, a ostatnio Breakout Night (płyta "Ostatni Express").

"Chyba każdy kojarzył go z koncertów Pod Papugami i w wielu innych miejscach miasta. Lubił wpadać do pubu Pod Lwami. Na co dzień prowadził firmę zajmującą się utrzymaniem zieleni" - napisał na Facebooku Michał Nowak, radny miasta Kędzierzyn-Koźle, skąd pochodził Pabiasz.