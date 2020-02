Kazimierz Kiljan nie żyje. Finalista "The Voice Senior" miał 72 lata

Zmarł 72-letni finalisty pierwszej edycji "The Voice Senior" - Kazimierz Kiljan - poinformował oficjalny profil programu. Nie podano przyczyny śmierci uczestnika.

"Kaziu, będziesz zawsze w naszych sercach. Nie zapomnimy Cię i Twoich występów na naszej scenie" - czytamy na Facebooku programu "The Voice Senior".



Kazimierz Kiljan przez 30 lat był kierowcą taksówki w Nowym Dworze Mazowieckim. W rozmowie z Martą Manowską wyznał, że grał na dancingach i nie protestował, gdy został określony jako legenda Nowego Dworu. Jego zespół nazywał się Drinking Stones (działał od 1962 roku).



Podczas przesłuchań w ciemno 72-letni uczestnik zaśpiewał piosenkę Wojciecha Gąssowskiego "Gdzie się podziały tamte prywatki". Do drużyny przyjął go Marek Piekarczyk. Ostatecznie przygodę z programem zakończył dopiero w finale.

W specjalnym odcinku zaśpiewał piosenkę Czerwonych Gitar "Dzień jeden w roku", natomiast w nagranym odcinku finałowym "Raindrops Keep Fallin' on My Head" B.J. Thomasa. Uczestnik nie pojawił się jednak podczas ogłoszenia zwycięzcy "The Voice Senior", które transmitowano na żywo.