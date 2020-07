Kazik Staszewski: Zobacz teledysk "25 lat niewinności". Kiedy premiera filmu o Tomku Komendzie?

Niesłusznie skazany na 25 lat więzienia Tomasz Komenda został bohaterem filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". Promujący utwór "25 lat niewinności" nagrał Kazik Staszewski, a towarzyszący mu teledysk właśnie trafił do sieci.

Kazik prezentuje teledysk "25 lat niewinności" /materiały prasowe

Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" w reżyserii Jana Holoubka będzie miał premierę 18 września.

Clip Kazik Twój ból jest lepszy niż mój

Reklama

Teraz poznaliśmy zaśpiewany przez Kazika utwór "25 lat niewinności" z muzyką Staszewskiego i Wojtka Jabłońskiego, gitarzysty grupy Kult (to oni razem nagrali wydaną na początku czerwca płytę "Zaraza" z przebojem "Twój ból jest lepszy niż mój").

"Pytania o uczciwość, wolność, sprawiedliwość nasuwają się niemal każdemu, kto poznał historię niesłusznie skazanego niewinnego człowieka. Ballada Kazika, nawiązująca w brzmieniu do najlepszych albumów Kultu, wpisuje się w klimat obrazu '25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy', który trafi na ekrany już wkrótce" - czytamy.

Piosence towarzyszy teledysk w reżyserii Jacka Kościuszki, wykorzystujący ujęcia z filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".

Clip Kazik 25 lat niewinności

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" to fabularna opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące wszystkich pytania. Jak to mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na sprawiedliwość?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kazik Staszewski: Nie jestem postacią ze spiżu INTERIA.PL

Jan Holoubek - zdobywca Grand Prix festiwalu "Młodzi i Film", to autor seriali "Rojst" i "Odwróceni. Ojcowie i córki". W obsadzie znaleźli się m.in.: Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki. Tytułową rolę Tomasza Komendy zagrał Piotr Trojan, mający na koncie udział w takich produkcjach, jak: "Chce się żyć" czy serial "Pułapka".

"Zgodziłem się na ten film, bo darzę dużym zaufaniem jego twórców. Wiem, że nie zrobią niczego przeciwko mnie i że w filmie pokażą całą prawdę - od pierwszej do ostatniej minuty. Zero fałszu. Chcę, aby ludzie zobaczyli, co tak naprawdę się ze mną działo. Ku przestrodze. Bo ta historia mogła przydarzyć się każdemu, a że padło akurat na mnie, to cóż... Żyję dalej, z podniesioną głową. Jestem wolny. Czuję, jakbym urodził się po raz drugi" - opowiada Tomasz Komenda.

"To, że Tomek Komenda odsiedział 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił, wiedzą niemal wszyscy. Natomiast mało kto wie o kulisach sprawy i trójce bohaterów, którzy ryzykując niemal wszystko, wyciągnęli go z więziennego piekła. Historia Tomka w szerszym kontekście uczy, że choćbyśmy popadli w największe życiowe tarapaty, sytuację wydawać by się mogło absolutnie bez wyjścia, zawsze istnieje możliwość, że pojawi się ktoś, kto wyciągnie do nas dłoń. Chciałbym, żeby nasz film dał nadzieję wszystkim tym, którzy myślą, że nie ma dla nich już szans" - dodaje Jan Holoubek.