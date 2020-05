Kazik Staszewski z kolejnym utworem. Posłuchaj "Powiedzcie, że kochacie nas"

Kazik Staszewski, który w ostatnich dniach jest na ustach całej Polski, zaprezentował kolejny utwór, który znajdzie się na jego solowej płycie "Zaraza".

Kazik zaprezentował kolejny utwór / Adam STASKIEWICZ /East News

Przypomnijmy, że Kazik w wersji solo powróci po kilkunastoletniej przerwie (jego dyskografię zamyka "Silny Kazik pod wezwaniem" z 2008 r.).

Pierwszym singlem promującym album był utwór "Twój ból jest lepszy niż mój".

Muzyk przywołał w piosence wydarzenie, które głośnym echem odbiło się w całym kraju. 10 kwietnia prezes PiS, Jarosław Kaczyński wraz z kilkuosobową delegacją udał się na cmentarz, by upamiętnić rocznicę katastrofy w Smoleńsku. Choć argumentowano, że polityk "nie był tam jako osoba prywatna, tylko był w delegacji, która była częścią uroczystości państwowych", sprawa zbulwersowała wielu Polaków.



To właśnie ten utwór nie spodobał się dyrekcji Polskiego Radia, które chciało usunąć go z listy przebojów Trójki, gdy znalazł się na pierwszym miejscu, co w ostateczności doprowadziło do fali odejść z radiostacji. Z PR pożegnali się m.in.: Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz i Piotr Kaczkowski.

Teraz Kazik prezentuje kolejny utwór. Na Facebooku można słuchać już jego numeru "Powiedzcie, że kochacie nas" .

Album "Zaraza" ukaże się w czerwcu. Współtwórcą płyty jest Wojtek Jabłoński, multiinstrumentalista i kompozytor - odpowiada za warstwę muzyczną oraz aranżacje, gra m. in. na perkusji, gitarach, basie.