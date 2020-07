Katy Perry tuż przed porodem zmieniła kolor włosów? Pokazała nowe zdjęcie

Ponad milion polubień zebrało jedno z najnowszych zdjęć Katy Perry. Szykująca się do porodu i premiery nowej płyty "Smile" wokalistka zaprezentowała obłędnie pomarańczowy kolor włosów.

Katy Perry odlicza do porodu /Getty Images

Wiadomość od Katy Perry zaskoczyła wszystkich. Na początku marca gwiazda ujawniła, że jest w ciąży i zrobiła to w niecodzienny sposób.

Wideo Ciężarna Katy Perry zdradziła szczegóły płyty "Smile" (Cover Video/x-news)

Reklama

5 marca na kanale Katy Perry pojawił się teledysk do piosenki "Never Worn White". Tekst piosenki ( sprawdź tekst i polskie tłumaczenie! ) nawiązuje do zbliżającego się ślubu piosenkarki z aktorem Orlando Bloomem. Są parą od 2016 roku, a w walentynki 2019 roku zaręczyli się.

Co chwilę media snuły przypuszczenia, że wokalistka jest w ciąży. Jednak tym razem Katy Perry potwierdziła informację. Radosną nowinę przekazała za pomocą... teledysku.



"To był najprawdopodobniej najdłużej utrzymany przeze mnie sekret w życiu" - powiedziała gwiazda, dodając, że zostanie mamą jeszcze tego lata.



Clip Katy Perry Never Worn White

Im bliżej porodu, tym chętniej Katy Perry dzieli się nowymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Przy okazji przypomina o nadchodzącej premierze swojego piątego albumu. Płyta "Smile" do sprzedaży trafi ostatecznie dwa tygodnie później, niż podawano ostatnio - 28 sierpnia.

Na najnowszej fotografii widzimy, że Katy zmieniła kolor włosów z blond na ogniście pomarańczowy. W ten sposób zapowiedziała występ na online'owej wersji festiwalu Tomorrowland.



Z płyty "Smile" poznaliśmy już single "Smile", "Daisies" ( sprawdź! ), "Never Really Over", "Never Worn White", "Small Talk" oraz "Harleys In Hawaii" ( sprawdź klip! ).