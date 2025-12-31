Końcówka grudnia zastała Katy Perry i Orlando Blooma w Londynie, gdzie spędzili czas razem z pięcioletnią córką Daisy. Jednym z punktów świątecznego programu była wizyta na West Endzie, gdzie cała rodzina obejrzała Paddington: The Musical - nową, teatralną adaptację historii misia z Peru.

Na zdjęciach udostępnionych przez oficjalne konto spektaklu widać uśmiechniętą Perry i Blooma pozujących z obsadą oraz scenicznym Paddingtonem. Aktor uklęknął obok córki, która oparła głowę na jego ramieniu, a obok nich znalazł się również Flynn - 14-letni syn Blooma z małżeństwa z Mirandą Kerr. Obecność starszego syna aktora podkreśliła rodzinny, "patchworkowy" charakter spotkania.

Zimowa magia w Hyde Parku

Na teatrze jednak nie poprzestali. Jak podał TMZ, dzień później byli partnerzy zabrali Daisy do Winter Wonderland w Hyde Parku - jednego z najbardziej znanych londyńskich jarmarków bożonarodzeniowych.

Perry i Bloom zostali sfotografowani podczas wspólnego spaceru po terenie parku, ubrani w grube kurtki i wyraźnie w dobrych nastrojach. Według relacji paparazzich piosenkarka zdecydowała się nawet na przejażdżkę niewielkim roller coasterem razem z córką, podczas gdy Bloom dołączył do grupowej atrakcji w ogromnej, srebrnej kuli.

TMZ podkreślał, że są to pierwsze święta byłej pary po ogłoszeniu rozstania, a mimo to oboje dbają o to, by Daisy nadal tworzyła wspomnienia z udziałem obojga rodziców.

"Naszym priorytetem jest córka"

Rozstanie Perry i Blooma zostało oficjalnie potwierdzone w czerwcu, po dziewięciu latach związku i czterech od zaręczyn. W lipcu ich przedstawiciele wydali wspólne oświadczenie, w którym jasno określili kierunek dalszej relacji.

"Ze względu na duże zainteresowanie relacją Orlando Blooma i Katy Perry, potwierdzamy, że od wielu miesięcy stopniowo zmieniali charakter swojej relacji, koncentrując się na współrodzicielstwie. Nadal będą pojawiać się razem jako rodzina, ponieważ ich wspólnym priorytetem jest - i zawsze będzie - wychowywanie córki w atmosferze miłości, stabilności i wzajemnego szacunku" - pisali przedstawiciele byłej pary cytowani przez magazyn People.

Obserwatorzy show-biznesu zwracają uwagę, że Perry i Bloom konsekwentnie realizują to, co zapowiedzieli - bez publicznych napięć i medialnych rozliczeń.

Justin Trudeau poza kadrem

Choć w ostatnich miesiącach życie uczuciowe Katy Perry przyciąga uwagę mediów za sprawą jej nowej relacji z byłym premierem Kanady Justinem Trudeau, w londyńskich, rodzinnych aktywnościach nie brał on udziału.

Jak zauważył TMZ, Trudeau nie towarzyszył Perry podczas wizyty w Hyde Parku ani w teatrze. Perry i Trudeau upublicznili swój związek na początku grudnia, pokazując wspólne kadry z Tokio. Ich relacja rozwija się równolegle do spokojnego, uporządkowanego współrodzicielstwa, które artystka utrzymuje z Bloomem.

Świąteczny Londyn stał się więc tłem nie tyle dla sensacji, ile dla obrazu nowoczesnej rodziny po rozstaniu. Perry i Bloom nie udają, że nic się nie zmieniło - ale też nie pozwalają, by zmiana zdominowała życie ich dziecka.

