Katy Perry pokazała nowe ciążowe zdjęcie. Zapowiada też płytę

14 sierpnia do sprzedaży trafi piąty album Katy Perry - "Smile". W tym czasie na świat ma przyjść także pierwsze dziecko wokalistki i aktora Orlando Blooma. Piosenkarka pokazała nowe zdjęcie z ciążowym brzuszkiem.

Katy Perry i Orlando Bloom spodziewają się dziecka /Donato Sardella /Getty Images

Wiadomość od Katy Perry zaskoczyła wszystkich. Na początku marca gwiazda ujawniła, że jest w ciąży i zrobiła to w niecodzienny sposób.



W czwartek, 5 marca na kanale Katy Perry pojawił się teledysk do piosenki "Never Worn White". Tekst piosenki nawiązuje do zbliżającego się ślubu piosenkarki z Orlando Bloomem. Są parą od 2016 roku, a w walentynki 2019 roku zaręczyli się.



Co chwilę media snuły przypuszczenia, że wokalistka jest w ciąży. Jednak tym razem Katy Perry potwierdziła informację. Radosną nowinę przekazała za pomocą... teledysku.



"To był najprawdopodobniej najdłużej utrzymany przeze mnie sekret w życiu" - powiedziała gwiazda, dodając, że zostanie mamą jeszcze tego lata.



Teraz wokalistka pokazała nowe ciążowe zdjęcie. Przy okazji przypomniała o swoim nowym albumie.

Płyta otrzymała tytuł "Smile" i taki tytuł nosi również najnowszy singel z tego wydawnictwa. Wcześniej poznaliśmy utwory "Daisies", "Never Really Over", "Never Worn White", "Small Talk" oraz "Harleys In Hawaii".