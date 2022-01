Katy Perry w ostatnim czasie odzwyczaiła media od zamieszczania w sieci swoich bardzo osobistych zdjęć. Odkąd jest żoną Orlando Blooma, piosenkarka zdaje się bardziej cenić prywatność. Aż do teraz, bo z nowym zdjęciem Perry, jej fani mogli się cofnąć kilka lat wstecz. Gwiazda zapozowała topless i pokazała bok swojej piersi.



Zdjęcie powstało podczas przygotowań do kolejnego występu gwiazdy w Las Vegas. 37-latka jest tam w trakcie swojej trwającej kilka miesięcy artystycznej rezydencji. Publikacja zdjęcia złożyła się w czasie z premierą piosenki "When I'm Gone", w której udzieliła się Perry.



Reklama

Clip Alesso, Katy Perry Alesso & Katy Perry - When I'm Gone (Official Lyric Video)

Wokalistka stanęła obok napisu, który przestrzega przed "laniem wody z węża". Dopisała w poście "Niech płonie, dziecino" i dodała hasztag związany z nowym utworem. Na kolejnych zdjęciach widzimy Katy przymierzającą gorset, który eksponuje jej biust.



Instagram Post

Niedawno słynny aktor, a ukochany mąż wokalistki Orlando Bloom obchodził 45 urodziny. Z tej okazji wykonawczyni przeboju "I Kissed A Girl" złożyła mu pochwalne życzenia. Nazwała Blooma "najmilszym, nagłębszym, najbardziej uduchowionym, najseksowniejszym i silnym mężczyzną, jakiego zna". "Jesteś miłością i światłem mojego życia. Dziękuję moim szczęśliwym gwiazdom za ciebie i naszą kochaną córkę" - napisała Katy.