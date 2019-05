Katy Perry jako hipisująca blondynka: Zobacz teledysk "Never Really Over" [TEKST]

Ponad 1,4 mln odsłon w ciągu pięciu godzin od premiery zanotował teledysk "Never Really Over" Katy Perry.

Katy Perry prezentuje nowy teledysk /Lester Cohen /Getty Images

Katy Perry w teledysku "Never Really Over" prezentuje się jako blondynka w hipisowskiej kreacji, która nie może poradzić sobie z rozstaniem.

Za reżyserię klipu odpowiada Philippa Price.

"Never Really Over" jest zapowiedzią nowego albumu amerykańskiej wokalistki, aktorki, filantropki i jurorki "American Idol".



Perry, córka pastora, popularność zdobyła wraz z wydaniem w 2008 roku albumu "One of the Boys", wypromowanego przez ogólnoświatowe przeboje: "I Kissed a Girl" i "Hot n Cold". Płyta zajęła 33. miejsce wśród najlepiej sprzedających się albumów muzycznych w 2008 roku.

Rok później amerykański magazyn Billboard umieścił Perry na 51. pozycji wśród najpopularniejszych muzyków pierwszej dekady XXI wieku.

Trzeci studyjny album piosenkarki "Teenage Dream", to jedenasty bestseller roku 2010 oraz dziewiąty roku 2011.

Z tej płyty pochodzi osiem singli, z których sześć zajęło pierwszą pozycję na Billboard Hot 100. Tym samym Perry, jako pierwsza kobieta, a drugi artysta w historii po Michaelu Jacksonie, wypromowała pięć utworów z jednego albumu na szczyt oficjalnej listy przebojów w Stanach Zjednoczonych: "California Gurls", "Teenage Dream", "Firework", "E.T." oraz "Last Friday Night (T.G.I.F.)".

Czwarta płyta gwiazdy, "Prism", została ogłoszona najlepiej sprzedającym się albumem wydanym przez kobietę w 2013 roku. Single promujące wydawnictwo, "Roar" oraz "Dark Horse", stały się kolejnymi międzynarodowymi przebojami.

Katy Perry sprzedała 17 milionów albumów studyjnych na całym świecie, a także ponad 80 milionów singli w formacie download. W latach 2009-2015 była trzynastokrotnie nominowana do nagrody Grammy, przez muzyczną stację MTV ogłoszona została artystką roku 2011, a przez magazyn "Billboard" uznana za kobietę roku 2012.

W lipcu 2012 roku ukazał się film dokumentalny o piosenkarce, zatytułowany "Katy Perry: Part of Me".

1 lutego 2015 r. piosenkarka zaśpiewała w przerwie finału rozgrywek Super Bowl XLIX. Według firmy Nielsen, występ obejrzało ponad sto osiemnaście milionów widzów, co czyni go najchętniej oglądanym programem w historii amerykańskiej telewizji.

Dyskografię Perry zamyka wydany w 2017 r. album "Witness".

