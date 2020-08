Katarzyna Cerekwicka jest nie do poznania. Zobacz teledysk "W pogoni za szczęściem"

Na potrzeby teledysku "W pogoni za szczęściem" wokalistka Katarzyna Cerekwicka dała się mocno postarzyć, by zagrać babcię zapracowanej wnuczki (w tej roli aktorka Magdalena Różańska).

Jak już informowaliśmy, "W pogoni za szczęściem" to pierwszy singel zapowiadający nowy album "Pod skórą". W związku z pandemią koronawirusa premierę przesunięto na wrzesień tego roku.

Pomysł na scenariusz teledysku powstał w głowie Andrzeja Miękusa (Film Boom Production), który zaprosił do współpracy operatora Kubę Kossaka.

Klip "W pogoni za szczęściem" powstał przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i choć były to niecodzienne warunki - udało się w pełni zrealizować założenia scenariuszowe.



"Piosenka opowiada o tym, jak to w życiu jesteśmy zabiegani, jak nie mamy czasu na nic, szczególnie ludzie młodzi. Jak pędzimy za karierą, za pieniędzmi. Zapominając, tak naprawdę, co jest ważne w życiu. Że nie tylko praca, ale też przyjemności" - opowiada Kasia Cerekwicka.



Jej wnuczkę zagrała Magdalena Różańska, aktorka znana z m.in. seriali "Pierwsza miłość" i "Na Wspólnej", filmu "Dziewczyny z szafy".

Produkcją materiału na płytę "Pod skórą" zajął się Marcin Bors (znany głównie ze współpracy ze sceną alternatywną czy rockową: Myslovitz, Nosowska, Hey, Krzysztof Zalewski), który nadał albumowi charakterystycznego brzmienia "motown".

11 piosenek składających się na "Pod skórą" to efekt długich poszukiwań kompozycji, które niosą aktualne myśli Kasi Cerekwickiej (autorki tekstów). Większość piosenek jest autorstwa "spółki" Bors/Cerekwicka, ale pomogli im także Monika Borzym, Mariusz Obijalski, Leszek Biolik, Kuba Galiński, Katarzyna Piszek, Marzena Rogalska i Przemysław Rozenek.

"Można powiedzieć, że jest to podsumowanie mojego procesu dojrzewania. Cieszę się, że wreszcie jestem świadoma wielu spraw, dzięki którym żyje mi się lżej, że patrzę bardzo świadomie na to co dzieje się dookoła i we mnie samej. Cieszę się, że udało mi się zrzucić bagaż nie zawsze pozytywnych doświadczeń i znaleźć w momencie swojego życia, w którym odczuwam względny spokój. Już nie muszę za niczym i nikim gonić. Już nic nie muszę, jedynie mogę!" - mówi Kasia Cerekwicka ( sprawdź! ).

Oto szczegóły płyty "Pod skórą":

1. "Nigdy"

2. "Na cztery ręce"

3. "Na próżno"

4. "Lody"

5. "Pod skórą"

6. "W pogoni za szczęściem"

7. "Zostawmy wszystko"

8. "Gdzie kończy się noc"

9. "Nic nie znaczą już"

10. "Złudzenia"

11. "Powód".

Kasia Cerekwicka największą popularność zdobyła dzięki drugiej płycie "Feniks" (2006), która przyniosła przeboju "Na kolana", "Potrafię kochać" i "Ostatnia szansa".

Wokalistka, autorka tekstów, psycholożka i psychotraumatolożka ma na koncie także udział w programach "Taniec z gwiazdami" (gdzie dotarła do walki o półfinał) oraz "Twoja twarz brzmi znajomo" oraz epizody w filmach "Majka" i "Kobiety mafii" (zagrała samą siebie).