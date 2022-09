Albo Inaczej to wyjątkowy projekt na rynku muzycznym, w ramach którego wokaliści i wokalistki reinterpretują klasyki polskiego hip-hopu. Od "Re-fleksji" Pezeta wyśpiewanych przez Andrzeja Dąbrowskiego, udziału Krystyny Prońko i Ewy Bem, po "Czerwoną sukienkę" Tworzywa Sztucznego w wykonaniu Justyny Święs z zespołu The Dumplings. Pierwsza płyta z serii ukazała się w 2015, a swojej kontynuacji doczekała się po trzech latach. Album "Albo Inaczej 2", na którym wystąpili m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Nykiel czy Daria Zawiałow, został nominowany do nagrody Fryderyka w kategorii "Nowe wykonanie".

Teraz do rodziny Albo Inaczej dołączyła Kaśka Sochacka. Autorka "Cichych Dni", razem z producentem Olkiem Świerkotem (Dawid Podsiało, Kortez, Męskie Granie), stworzyli nową wersję nagrania Łony i Webbera pt. "Ostatnia Prosta".

"Rok temu razem z Olkiem kończyliśmy materiał na płytę 'Ministory'. Siedzieliśmy na tarasie w Jazzboy, kiedy do Olka zadzwonił Witek Michalak i zaproponował mu zrobienie piosenki w ramach projektu 'Albo Inaczej'. Uwielbiam z Olkiem pracować, wiec od razu wypaliłam: 'Zróbmy to razem'. Trochę się w ten projekt spontanicznie wprosiłam, z czego dziś bardzo się cieszę. Zaczęliśmy przeszukiwać piosenki, płyty, różne składanki i nagle trafiłam na utwór Łony i Webera "Ostatnia Prosta". Skądś kojarzyłam ten tekst i dopiero później uzmysłowiłam sobie, że podobny wiersz napisała kiedyś Agnieszka Osiecka. Okazało się, że właśnie ten wiersz Osieckiej był inspiracją dla Łony w napisaniu tego numeru" - opowiadała o kulisach Kaśka Sochacka.

Fani, którzy uczestniczyli w koncertach wokalistki latem, mogli usłyszeć już utwór na żywo. Teraz nagranie jest dostępne w sieci, opublikowany został również teledysk. Autorką jego niecodziennej koncepcji opartej na sztuce teatru cieni i producentką jest Magdalena Laskowska wspierana przez Kaske Sochacką. Zdjęcia oraz montaż to zasługa Adama Słomińskiego.

Clip Kaśka Sochacka Ostatnia prosta (projekt Albo Inaczej)

Albo Inaczej - co to jest?

W 2015 w pionierski sposób połączyli odległe pokolenia polskiej muzyki. Na jednym albumie, a później na jednej scenie spotkali się m.in. Krystyna Prońko, Ewa Bem, Zbigniew Wodecki, Pezet czy Eldo. Legendy krajowej estrady wyśpiewały kultowe hip-hopowe utwory z przełomu wieków.

Po kilku latach projekt doczekał się nowej odsłony. Na płycie "Albo Inaczej 2" usłyszeliśmy m.in. Natalię Nykiel, Justynę Święs, Krzysztofa Zalewskiego czy Igo. Podobnie jak przy pierwszej płycie artyści zaśpiewali teksty zaczerpnięte z klasyki polskiego hip-hopu do muzyki skomponowanej przez Mariusza Obijalskiego.