W finałowym odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo" Kasia Wilk wcieliła się w Adele. Tak zaśpiewała przebój "Hello" brytyjskiej gwiazdy, że Kasi Skrzyneckiej łamał się głos ze wzruszenia.

"Kasiula, wysłuchałam całej twojej piosenki na stojąco i nie pomyliłam się, że to będzie taki występ, który mnie po prostu rozpieprzy. I love you" - skomentowała jurorka show Polsatu.

"Dotknęłaś mnie głosem, emocjami, co jest absolutnie niezwykłe w przypadku artystki, która jest bardzo trudna do zrobienia. Poczułem się złapany i trzymałaś mnie do samego końca. Bardzo dziękuję, Kasieńko, z całego serca" - dodał wzruszony Michał Wiśniewski.

Reklama

Kasia Wilk jako Adele wygrywa w "Twoja twarz brzmi znajomo"

"Blisko mi do ballad o miłości, blisko mi do zamykania oczu na scenie i zamykaniu się we własnym świecie, dziękuje Adele, że mogłam być sobą w Niej. Czy byłam 1:1 nie wiem, ale w tym wystąpieniu czułam się elegancko i uczuciowo jak na finał przystało. Dziękuję!" - napisała Kasia Wilk na Instagramie.

Instagram Post Rozwiń

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adele Hello

Kasia Wilk w 17. edycji "TTBZ" wygrała pierwszy odcinek, gdy brawurowo wcieliła się w rapera Flo Ridę. Od początku wymieniana była w gronie faworytów do zwycięstwa, a bardzo dobrze wypadła także jako m.in. Ella Fitzgerald czy Kasia Nosowska.

Gratulacje złożyła m.in. Agnieszka Hekiert, pracująca przy programie jako trenerka wokalna.

"To nie była prosta edycja... to była edycja TRUDNA... Ale czasem to co się rodzi w bólach, może być MOCNE i PIĘKNE. A my jako ludzie - bardzo dużo się w takim właśnie czasie uczymy i rozwijamy. Dlatego WŁĄCZAM WDZIĘCZNOŚĆ, ŚCISKAM tych, którzy lubią uściski i idę dalej. Ekipo TTBZ - biję brawo" - napisała na Instagramie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Wilk o udziale w "TTBZ": To swoiste rozdwojenie jaźni INTERIA.PL

Kim jest Kasia Wilk?

Przed laty Kasia Wilk zdobyła popularność dzięki współpracy z raperem Mezo, z którym nagrała wielkie przeboje "Ważne" i "Sacrum". 40-letnia obecnie wokalistka ma na swoim koncie też sporo hitów nagranych solo: "Pierwszy raz", "Do kiedy jestem" czy "Escape".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mezo Ważne

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Wilk Do kiedy jestem

Współpracowała m.in. z Kayah i Adamem Sztabą. Jej solowa dyskografia obejmuje płyty "Unisono" (2008) i "Drugi raz" (2011), a zapowiedzią kolejnego materiału był singel "Światłocień" (2016).