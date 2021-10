Kasia Sawczuk pracuje nad debiutancką płytą. Co słychać u byłej gwiazdy "The Voice of Poland"?

Kasia Sawczuk nie może się doczekać premiery swojej debiutanckiej płyty, ale zależy jej, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, dlatego też musi uzbroić się w cierpliwość. Prace nad albumem byłej finalistki "The Voice of Poland" są w toku, a w studiu artystka spotyka się z wieloma utalentowanymi twórcami. Jej debiutancki singel "Tak to widzę" ukazał się jeszcze w 2019 roku.

Kasia Sawczuk w "The Voice of Poland" /Grażyna Myślińska / Agencja FORUM