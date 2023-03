Kasia Nova odświeża legendarny polski przebój. Jak wypadła w klasyku Piotra Szczepanika?

Kasia Nova do tej pory kojarzona była z tanecznymi, popowymi piosenkami. Takie właśnie utwory zawierała debiutancka płyta "Nova" z 2008 r. (w tym single "Devil" i "Broken Wings"). W dorobku ma m.in. duety z Thomasem Andersem (Modern Talking) i Martinem Cintronem (No Mercy). W teledysku "Shake It" nagranym z Cintronem wystąpili m.in. Radosław Majdan i Ewa Szabatin.

Piotr Szczepanik zachwycił piosenką "Kochać". Kasia Nova sięga po legendarny przebój

"Kochać" to pierwszy singel zapowiadający płytę "Kochać", która jest wspomnieniem polskich piosenek rozrywkowych z lat 50. i 60. i repertuaru takich artystów jak Piotr Szczepanik, Czesław Niemen, Kalina Jędrusik, Violetta Villas, Maria Koterbska, Alibabki czy Marek Grechuta w nowych jazzujących aranżacjach. Na płycie znajdą się również utwory autorskie artystki.



Znaczącym jest fakt, że nad muzyczną zawartością płyty czuwał Marek Gaszyński, niedawno zmarły zaprzyjaźniony z Kasią wybitny dziennikarz, wielki pasjonat muzyki i autor najpiękniejszych tekstów polskich piosenek - w tym znanego wszystkim "Sen o Warszawie" i nowego "Czar Warszawy", które znajda się na tej płycie.



Ta płyta jest wspaniałą okazją do posłuchania piosenek, które dla milionów ludzi są przypomnieniem wielu wspomnień i emocji. Podczas tej muzycznej podróży artystka pokazuje miłość, która jest piękna we wszystkich barwach. Nowe brzmienia kultowych piosenek i romantyczna atmosfera sprawią, że ten album na długo pozostanie w pamięci słuchaczy.

