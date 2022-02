Kasia Lins to polska wokalistka i autorka tekstów, która na rodzimym rynku muzycznym zadebiutowała w 2013 roku. Wtedy też pojawiła się w programie "X Factor", w którym jednak nie odniosła sukcesu. Niedługo później ukazał się jej albumb, przeznaczony na rynek azjatycki. Kilka lat po jego premierze wróciła z materiałem "Wiersz ostatni", na którym zaprezentowała się w całkowicie nowym wydaniu.

Płytę promowały single "Tonę" ( posłuchaj! ), "Save Me Boy" ( sprawdź klip! ), "Dawno" ( posłuchaj! ) i "Kiedy dobrze jest nam" ( sprawdź! ). Za ten materiał wokalistka została nominowana do Fryderyków 2019 w kategoriach album roku - pop alternatywny i autor roku.



Reklama

Drugi album wokalistki pt. "Moja wina" ukazał się 29 maja 2020 roku. Autorka zaczęła coraz śmielej nawiązywać do religii - w tekstach, czy teledyskach.

Clip Kasia Lins Rób tak dalej

Kasia Lins opublikowała właśnie wpis na Facebooku, świeżo po zobaczeniu głośnego ostatnio spektaklu "Śmierć Jana Pawła II" Jakuba Skrzywanka, opowiadającego o ostatnich dniach życia Karola Wojtyły. Spektakl powstał podstawie biografii, wspomnień i dzienników osób towarzyszących Janowi Pawłowi II w ostatnich dniach życia oraz analizy lekarskiej z zakresu medycyny paliatywnej.



"Reality-show z przyziemnego umierania największej gwiazdy popkultury, diabelskiej moralności kościelnych wodzirejów i narodowego festiwalu żałobnego. Wszystko, co fanatycy, tacy jak ja, kochają najbardziej" - napisała o spektaklu Lins.



Wielu fanów nie kryło oburzenia słowami piosenkarki. Część zagroziło zaprzestaniem obserwowania jej strony.

"Unlike fanpage'a za to. Szkoda, bo szanuję Twoją twórczość!", "Śmierć papieża Polaka była i jest dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem w życiu, więc szanując wolność artstycznej wypowiedzi i prawa do jechania po bandzie, to takie wytwory kultury nie są dla mnie strawne. Pozdrawiam Panią!" - czytamy.



Wokalistka zareagowała w swoim stylu, pisząc w następnym poście, że od dziś będzie na Facebooka wrzucać tylko słodkie kotki.