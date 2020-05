Kasia Kowalska z nową piosenką "Przerwij sen" z serialu "Motyw". Sprawdź tekst!

W kilku odcinkach serialu "Motyw" pojawia się premierowa piosenka Kasi Kowalskiej - "Przerwij sen".

Kasia Kowalska zaśpiewała piosenkę do serialu "Motyw" AKPA

Pierwszy odcinek nowego serialu kryminalnego "Motyw" pojawił się w Playerze w połowie grudnia 2019 r. Na antenie TVN pierwszy sezon został wyemitowany wiosną tego roku, a finał widzowie zobaczyli 5 maja.

Muzykę do produkcji skomponował Jimek (Radzimir Dębski).



Z kolei piosenkę "Przerwij sen" zaśpiewała Kasia Kowalska (autorem muzyki jest Marek Dziedzic). Utwór pojawił się w kilku odcinkach "Motywu" - towarzyszył Żylecie podczas akcji oraz grał w głośnikach mieszkania Szulca.

"Motyw" to historia o miłosnym trójkącie, pozorach i kłamstwie, w które uwikłani są główni bohaterowie - Luiza, Czarna oraz Maks. Fabułę otwiera zbrodnia, a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. Kiedy w Gdańskiej restauracji dochodzi do strzelaniny, Luiza Porębska (Małgorzata Kożuchowska) oraz jej mąż Marcin "Maks" Porębski (Andrzej Konopka) zostają ranni. Podejrzenia niezwłocznie padają na pracującą w ich restauracji Annę Czarnecką (Agnieszka Grochowska). "Czarna" nie przyznaje się do winy. Sugeruje także, że w zdarzenie uwikłana jest jej szefowa.

Sprawa zostaje przydzielona komisarzowi Pawłowi Szulcowi (Michał Czernecki), śledczemu z dużym doświadczeniem, ale też ogromnymi problemami w życiu prywatnym. Kobiety obwiniają się wzajemnie, a Szulc szybko orientuje się, że cała trójka to znajomi z czasów liceum. Kto więc kłamie i kto miał... motyw? Sprawa, początkowo oczywista, co chwila zmienia tor.