Aurelia Radecka to uczestniczka drugiej oraz szóstej edycji "The Voice Kids" . Podczas pierwszego pobytu w programie 9-letnia wokalistka współpracowała z Dawidem Kwiatkowskim. Teraz trafiła do drużyny Tomsona i Barona.

Z programem pożegnała się podczas bitew, które wyemitowane zostały 15 kwietnia.

Wokalistka w programie wyznała również, że po pierwszym występie w talent show TVP spotkała się z szykanami ze strony rówieśników.

Reklama

" Ludzie zaczęli mi jeszcze mocniej dopiekać. Jeden chłopak złamał mi rękę i to nie było fajne. Stwierdziłam, że będę teraz o tym rozmawiać, nawet piosenkę o tym napiszę. Przykre, że coś takiego w ogóle miało miejsce" - mówiła Tomkowi Kammelowi w "The Voice Kids".



Aurelia Radecka opowiedziała swoją smutną historię w "PNŚ". Cichopek była zbulwersowana

Po udziale w bitwach w "The Voice Kids" Radecka wystąpiła też na scenie "Pytania na Śniadanie", przy okazji ponownie opowiedziała swoją historię. Tym razem wysłuchali jej Kasia Cichopek oraz jej partner Maciej Kurzajewski.

Aurelia przyznała, że według niej rówieśnicy byli zazdrośni tego, że zaśpiewała w programie TVP. Mieli też oskarżać ją o bycie faworyzowaną przez nauczycieli. Radecka zmieniła szkołę po lockdownie, przyznając, że pandemia była dla niej momentem wytchnienia.

Po występie w kolejnym sezonie uczestniczka zdradziła, że nie czytała komentarzy. Zbulwersowana zachowaniem jej rówieśników była prowadząca "PNŚ".

"Nie czytaj. Nie zmieniaj tego. Jedyna słuszna droga to nie czytać, bo naprawdę można się załamać. Komentarze to jedno, ale tutaj to mamy historię agresji fizycznej. To jest przerażające. W tym wieku wszyscy powinni być najszczęśliwsi na świecie" - powiedziała Cichopek w "Pytaniu na śniadanie".