Kartky znęcał się nad partnerką? Szokujące kulisy związku polskiego rapera

Wiktoria Cwynar - była dziewczyna Kartky'ego - ujawniła na Insatgramie, że raper w trakcie ich dwuletniego związku znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Kobieta na potwierdzenie swoich słów udostępniła zdjęcie notatki sporządzonej na pogotowiu oraz screeny z ich rozmów. Sam zainteresowany w niewybrednych słowach skomentował aferę.

Kartky został oskarżony o znęcanie się nad swoją dziewczyną

Kartky to jeden z najpopularniejszych raperów wytwórni Quebonafide - QueQuality. Na koncie ma osiem albumów studyjnych. Ostatni z nich ukazał się 2 sierpnia 2019 roku. Do tej pory współpracował m.in. z Tymkiem, Sariusem, Filipkiem, Pawbeatsem i Kubim Producentem.

Tym razem o raperze nie jest jednak głośno z powodu jego twórczości, a tego, jak traktował swoją byłą dziewczynę Wiktorię Cywnar. Ta postanowiła opowiedzieć swoją historię. "Dość już udawania, niech prawda wyjdzie na jaw, choćby i mnie to miało pociągnąć na dno" - napisała na początku swojej relacji na Instagramie.

Następnie modelka opublikowała zapisy rozmów z Facebooka ze swoim byłym, w którym jej groził i przyznał się do sprawdza jej prywatnych wiadomości.



Zdjęcie Kartky na okładce płyty "Black Magic"

"Z początku byłam potulna jak baranek, byłam ofiarą, ale z czasem również ja zaczęłam się uczyć tej agresji, której wcześniej nie znałam" - napisała modelka.



"Bałam się do tej pory publikować, byłam zastraszana. Niech jednak moja historia, historia toksycznej znajomości, która doprowadziła mnie do prób samobójczych, będzie przestrogą dla was (...) Wiem, że mogę zostać oczerniona, moja kariera fotomodelki zniszczona - wielokrotnie słyszałam, że jeśli ujawnię jakiekolwiek informacje, już nigdy z nikim nie zrobię zdjęć. (...) Nie napisałam swoich postów z chęci zemsty ani potrzeby 'zaistnienia'. Napisałam to dla własnego zdrowia psychicznego, ponieważ, jeśli osoba publiczna robi coś złego, to przestaje to być kwestią prywatną" - napisała Cywnar.



Dodała też opis jednej z sytuacji, gdy szukała pomocy u znajomych Kartky'ego.



"Najbardziej straciłam wiarę, jak po całej nocy piekła w Miediwe w 2018 roku wykonał pijany ponad 100 połączeń z mojego telefonu, który mi zabrał, do mojej mamy, rozłączając się co chwilę, przez co ta biedna kobieta nie wiedziała, czy jestem cała, czy zostałam porwana, czy żyję. Ciąganie za włosy po podłodze, bicie, rzucanie we mnie przedmiotami, aż wreszcie duszenie. To musiało być słychać. Udało mi się wybiec z pokoju nad ranem do pokoju obok do przedstawiciela artysty. Rycząc, drąc się, złapałam się jego ramienia i pamiętam, że usłyszałam, że on idzie z pokoju, więc od razu mówiłam: 'zabierz mnie stąd, bo on mnie zabije, pomóż mi, błagam, zabierz mnie stąd'. Podszedł, zszarpał mnie ze swojego kolegi, na co on powiedział: 'to są wasze sprawy, załatwiajcie to sobie sami'. I piekło trwało dalej" - czytamy.



Zdjęcie Relacja Wiktorii Cywnar / Instagram /

Na potwierdzenie swoich słów Cywnar opublikowała notkę z katowickiego pogotowia, gdzie miała trafić po jednej z awantur.

"Pacjentka pod wpływem alkoholu (wypiła 2 drinki), pobita przez swojego chłopaka pięściami po głowie, brak widocznych urazów. Zgłasza dolegliwości bólowe głowy".



Dziewczyna opublikowała również wiadomość od rapera, w której grozi jej pozwem.

Sam Kartky nie komentuje na razie sprawy w mediach. Opublikował jedynie oświadczenie na swojej fanowskiej grupie.

"Wariaty. Choroby się leczy. Jeśli miałbym dyskutować to serio - nie uwierzylibyście mi. Jeśli miałbym zacząć dyskutować ponownie to po pierwsze - żadne z was moim zdaniem nie jest predysponowane do tego, żeby jakkolwiek domagać się jakichkolwiek wyjaśnień, a dwa - nie mam zamiaru gadać z jakimiś randomami, nie o swoim życiu. Powiem wam tak: jakbym miał serio źle, to nie miałbym całej doby na filozofię alpejską na grupkach i patologii, a jakbym się z kimś rozstał, to bym wziął jakąś wariatkę i wy***ał w góry na cztery dni i się nie odzywał, a nie szukał atencji. Ta grupa to outside, tu są moje płyty i muzyka, jak chcecie gadać, to na ten temat, a jak nie to spie***alać i załóżcie sobie nową grupkę. To dwa. Trzy - poświęciłem wszystko w życiu, żeby robić muzykę. Jeśli jeszcze raz kiedykolwiek ktokolwiek mnie będzie próbował roz****ać tylko dlatego, że nie pojechaliśmy - cytuję: "K***a, ty znowu płytę robisz. Ja chcę na Malediwy. Normalny chłopak to mi stawia wszystko i ma auto", to nie ręczę za siebie. I bardzo was proszę - albo nie dyskutujcie, albo siemanko, hej, bo wolność słowa mnie zaczyna boleć" - napisał.