Karolina Czarnecka z nowym projekt. Czym są Córy?

Już w lipcu zadebiutował nowy projekt Karoliny Czarneckiej - Córy.

Karolina Czarnecka porusza się po różnych dziedzinach sztuki i bada ich granice. Zasłynęła piosenką "Hera koka hasz LSD" (ponad 15 mln), którą wykonała na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2014 roku.

est dyplomowaną lalkarką i prawie dyplomowaną aktorką dramatyczną, współtworzy grupę teatralno-kabaretową Pożar w Burdelu i jest członkinią Żelaznych Wagin oraz Gangu Śródmieście.

W 2014 roku artystka wydała debiutancką solową EP-kę "Córka", na której znalazły się - obok przeboju z PPA - piosenki "Zjawa" czy "Demakijaż" z gościnnym udziałem L.U.C.-a.

Wiosną 2018 roku miał premierę album "Solarium 2.0", natomiast jej dyskografię zamyka płyta "Cud" z 2019 roku.

Czerwiec 2021 r. to data rozpoczęcia prac nad nowym projektem artystki - Córy.

Nową działalność Czarneckiej to internetowa przestrzeń dla nastolatek, która ma wspierać je w odnalezieniu swojego głosu. To również warsztaty rozwoju osobistego, zajęcia artystyczne i inspirujące wzory do naśladowania.

Podczas Malta Festival Czarnecka wystąpiła natomiast wraz z Chórem Dziewczęcym Skowronki. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach akcji.

"Kilkutygodniowa praca warsztatowa z chórem dziewczęcym to ekscytujące spotkanie. Będziemy próbować złapać coś, co nieuchwytne, wspólnie przeprawimy się przez krainę niejednorodnego konceptu, jakim jest kobiecość. Nie wiem, czy na koniec będziemy milczeć, czy krzyczeć wniebogłosy, ale naszą bazą wyjściową będzie dialog. Dialog wewnętrzny, pokoleniowy, kobiecy, a finalnie dialog naszej muzyki" - komentowała jeszcze przed występem.