Karl Logan (eks-Manowar) skazany na 25 lat więzienia za posiadanie pornografii dziecięcej

Wyrok 25 lat więzienia usłyszał Karl Logan, wieloletni gitarzysta Manowar. Były już muzyk amerykańskich Królów Metalu w sierpniu 2018 r. został aresztowany na podstawie zarzutów posiadania pornografii dziecięcej.

Karl Logan w barwach Manowar / Sergione Infuso/Corbis /Getty Images

"W związku z zatrzymaniem Karla Logana i postawionymi mu zarzutami oraz odnośnie faktu, iż Karl i jego prawnicy zajmują się aktualnie tymi problemami, nie będzie on występować z Manowar" - taki komunikat wystosował zespół po aresztowaniu gitarzysty w sierpniu 2018 r.



Reklama

W koncertowym składzie formacji zastąpił go E.V. Martel. Kwartet szykuje się do jubileuszowej trasy z okazji 40-lecia - ma się ona rozpocząć w Europie w kwietniu 2021 r.

55-letni obecnie Karl Mogan (naprawdę nazywa się Karl Mojaleski) dołączył do samozwańczych Królów Metalu w 1994 r. Z zespołem nagrał sześć studyjnych płyt - ostatnia z nich to "Kings of Metal MMXIV", na nowo nagrany album "Kings of Metal" z 1988 r.



Gitarzyście postawiono sześć zarzutów umyślnego wykorzystywania nieletnich na podstawie posiadanej przez niego dziecięcej pornografii. Muzyk ostatecznie przyznał się do winy, a sędzia skazał go na 25 lat więzienia.