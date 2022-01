Przypomnijmy, że "Donda", dziesiąty album studyjny w karierze Westa, zatytułowany na cześć jego matki, okazał się wielkim hitem w USA. Pierwszego dnia po wydaniu w Apple Music odsłuchano go 60 milionów razy.

Na płycie gościnnie wystąpiły takie gwiazdy, jak: Jay-Z, Lil Baby, Pop Smoke, The Weeknd, Chris Brown i Marilyn Manson. Miesiąc później West zaproponował wersję deluxe krążka, która przyniosła pięć nowych utworów. Na razie wiadomo tylko, że "Donda 2" będzie kontynuacją tego albumu.

44-letni West nie mógł ostatnio narzekać na brak zajęć. Współprowadził z Drake'em sponsorowany przez Amazon koncert "Free Larry Hoover", wydał piosenkę z The Game, kupił dom naprzeciwko rezydencji swojej (jeszcze) żony Kim Kardashian i zaczął nawet planować jego remont. Jakby tego było mało, 23 stycznia na Festiwalu Filmowym w Sundance odbyła się premiera pierwszej części dokumentu o jego życiu: "Jeen-Yuhs".

Przy okazji informacji o wydaniu nowej płyty, pojawiły się spekulacje, że West szykuje dużą akcję społeczną. Według serwisu TMZ, należąca do artysty marka odzieżowa Yeezy nawiązała współpracę z firmą Skid Row Fashion Week, która w Los Angeles przyjmuje do pracy bezdomnych (i zapewnia im noclegi). Efektem tego aliansu miałaby być kolekcja odzieży streetwear YZY x SKD, prezentowana przez samych bezdomnych. Dodatkowo West miałby się zrzec dochodu z tego przedsięwzięcia, zobowiązując się - wedle tych niepotwierdzonych informacji - do przekazania 100 proc. dochodów z projektu bezdomnym.

W "New York Post" dywagacje te zostały zakończone przez rzecznika marki Yeezy, który w przesłanym do redakcji oświadczeniu oficjalnie zaprzeczył, jakoby taki projekt był realizowany.

