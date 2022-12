Szokujące słowa Kanye Westa

Przypomnijmy, że raper nie tylko w sposób nienawistny wypowiadał się na temat społeczności żydowskiej, ale w ostatnim czasie publicznie zadeklarował również sympatię do Hitlera. Po kolejnych nie dających się obronić występach West stracił tytuł doktora honoris causa na School of the Art Institute w Chicago.

"Jego antysemickie i podżegające wypowiedzi, szczególnie te skierowane do czarnych i żydowskich środowisk, są obrzydliwe i godne potępienia. Jego słowa i czyny były bolesne dla całej naszej społeczności, a w szczególności dla tych z nas, którzy poczuli, że ich tożsamość i doświadczenie są atakowane" - powiedziała Tenny cytowana przez serwis ArtNet. Dodała, że ostatnie zachowanie Westa jest niezgodne z misją i wartościami, jakie wyznaje uczelnia.

Jeszcze wcześniej gwiazdor stracił kontrakty m.in. z firmą GAP, Balenciagą i Adidasem. Wspierać przestała go też wytwórnia Def Jam.



Zdjęcie Kanye West przed paparazzi / 4CRNS, WCP / BACKGRID / Backgrid USA / Agencja FORUM