O sprawie rozwodowej Kanye Westa i Kim Kardashian amerykańskie tabloidy rozpisują się od kilku miesięcy. Zainteresowanie mediów skutecznie podsyca sam raper, notorycznie publikując w sieci nienawistne wpisy wymierzone w obecnego partnera Kim, Pete’a Davidsona. I choć na początku marca sąd w Los Angeles orzekł, że Kardashian jest zgodnie z prawem wolną kobietą, były mąż wciąż nie pozwala jej o sobie zapomnieć.

W ostatnim czasie muzyk zszokował fanów animowanym klipem do utworu "Eazy", w którym zakopał żywcem Davidsona. Teraz Ye poszedł o krok dalej i zamieścił w internecie nową, jeszcze bardziej drastyczną, wersję teledysku. W chwili, gdy raper wypowiada wers: "Bóg ocalił mnie przed tą katastrofą, abym mógł skopać tyłek Pete’a Davidsona", obdarta ze skóry małpa, którą znamy z okładki singla, obezwładnia przypominającą Davidsona animowaną postać i zaczyna okładać ją pięściami. Bohater ma na sobie bluzę z napisem "Skete", który w oczywisty sposób nawiązuje do gwiazdora "Saturday Night Live"- West wielokrotnie używał tego pogardliwego przezwiska w odniesieniu do chłopaka Kim.

Co ważne, cała scena rozgrywa się na wozie strażackim, co najprawdopodobniej ma nawiązywać do profesji ojca Davidsona, Scotta, który zginął, ratując ofiary ataku terrorystycznego na World Trade Center z 11 września 2001 roku.

Nagranie wywołało ogromne oburzenie wśród odbiorców, którzy zgodnie twierdzą, że West przekroczył wszelkie granice dobrego smaku i zwykłej przyzwoitości.

"Ten teledysk jest zwyczajnie okrutny. Wykorzystywanie wątku tragicznej śmierci ojca Pete’a jest po prostu straszne. Wstydź się, Kanye" - napisał na Twitterze jeden z użytkowników serwisu.

"To już zakrawa o nękanie" - dodał inny. "Dlaczego nikt nie pomoże temu facetowi? Kanye ma ewidentnie jakąś chorą obsesję na punkcie Kim i Pete’a. Jeśli jego współpracownikom i przyjaciołom choć odrobinę na nim zależy, powinni natychmiast zainterweniować" - podkreślił kolejny internauta.

"Jakie to dziecinne. Kanye, musisz z tym skończyć. Dla własnego dobra i dla dobra wszystkich" - zaapelował ktoś inny.

Jak wynika z relacji "People", coraz brutalniejsze ataki Westa nie robią jednak na Davidsonie zbyt dużego wrażenia. "Z całą pewnością jest to dla niego niekomfortowa sytuacja, ale Pete zachowuje zimną krew i spokój. To niesamowicie wyluzowany facet" - zapewnia osoba z bliskiego otoczenia Kim Kardashian.

